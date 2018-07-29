БелАЭС: ставка на хромую лошадь 5 29.07.2018, 9:33

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Один из самых дорогостоящих проектов страны может оказаться ненужным через несколько лет после запуска.

Всего пару лет назад весь мир пережил так называемую «сланцевую» революцию. Новую технологию добычи нефти и газа долгое время никто не воспринимал всерьез. Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер даже в открытую издевался над разработчиками сланцевых месторождений, называя всю эту затею «мыльным пузырем», пишет «Солидарность».

Через год американские компании отправили своеобразный ответ: их добыча выросла до 319 млрд кубометров сланцевого газа в год, превысив добычу России почти в полтора раза.

Эта история показала: технологии в современном мире развиваются настолько стремительно, что предсказать их результаты не могут даже самые опытные эксперты. И, чаще всего, скорость внедрения этих технологий сильно недооценивается.

Еще одна тихая революция разворачивается прямо сейчас и совсем недалеко от Беларуси. В странах Европы стремительно дешевеет стоимость солнечной и ветряной электроэнергии.

Да, именно та «зеленая» энергетика, которая еще пару лет назад была объектом насмешек. Над несмышлеными европейцами вовсю глумились те же российские эксперты, которые не могли понять, зачем Евросоюз вкладывает миллиарды долларов в установку мощных ветряков и современных солнечных панелей. Это же невыгодно, когда есть газ!

Красноречивый ответ дает свежая статистика за первую половину 2018 года. Например, в Германии в первом полугодии 2018 года «зеленая» энергетика выработала более 41% электроэнергии. Причем, ветроэнергетика с легкостью обошла по объему производства все атомные электростанции страны вместе взятые.

Ветер стал основным источником электроэнергии также в Испании, где в первом полугодии ветроэнергетика произвела 27 тысяч ГВт*ч или 22,6% испанского электричества. А в целом «зеленая» энергетика выработала более 46% всей испанской электроэнергии.

И, наконец, совсем близкая новость: в июне литовский Сейм принял Национальную стратегию энергетической безопасности, которая ставит амбициозную цель – переход на 100% возобновляемой энергии, используемой в стране. Страна решила обеспечить «надежную, возобновляемую и экологически чистую энергию для жителей по наиболее выгодной цене».

Судя по тем темпам, которыми сегодня развиваются ветровая и солнечная энергетика, уже в пределах 5-7 лет себестоимость возобновляемой энергии будет намного ниже, чем энергия, получаемая из любых других источников.

Это означает, что строящаяся белорусская АЭС, которую планируется полностью ввести в строй в 2020 году, уже через несколько лет после запуска может стать попросту неконкурентоспособной. А белорусы через высокие тарифы будут вынуждены отдавать очередной российский кредит – вновь из своего кармана.