Видеофакт: В Иркутске водитель сбил восемь полицейских 1 29.07.2018, 9:43

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Автомобиль врезался в группу сотрудников ГИБДД.

В Иркутске автомобиль врезался в группу сотрудников ГИБДД, которые участвовали в операции по задержанию нарушителя, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области. В результате происшествия никто не погиб, однако травмы получили восемь полицейских. У пятерых из них переломы, еще у трех — ушибы.

Агентство ТАСС уточняет, что ранения получили девять полицейских, но один из них с травмами голени от госпитализации отказался.

В полиции сообщили, что сотрудники ГИБДД с применением огнестрельного оружия пытались задержать водителя, который на автомобиле Toyota нарушал правила дорожного движения. В итоге машину нарушителя удалось заблокировать на мосту через реку Иркут. Пока полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль.

Девятым пострадавшим оказался водитель машины, которого первоначально задержали сотрудники ГИБДД. По данным агентства ТАСС, во время погони он получил огнестрельное ранения правого надплечья.

По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, устроивший ДТП водитель задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.