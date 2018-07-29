«Я в деревне, мне неполных 19 лет, и иду принимать роды» 29.07.2018, 9:51

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Мария Пастушенко

Фото: tut.by

Акушерка с 50-летним стажем рассказала всю правду о своей профессии.

Мария Пастушенко работает акушеркой 48 лет. Начинала трудовой путь в деревне, но большая его часть прошла в 1-м роддоме Минска. В 67 лет Мария Сергеевна полна оптимизма, не скрывает, что любит свою работу, и гордится тем, что с ее помощью на свет появились тысячи детей, пишет tut.by.

«Я в деревне, мне неполных 19 лет, и иду принимать роды»

— Как вы выбрали профессию?

— Я ее не выбирала. У меня умер отец от лейкоза, когда мне было восемь лет. Мама все время говорила, знаете, как в народе говорят, что он умер по вине врачей, его не досмотрели, плохо лечили. И у меня засела в голове мысль стать медработником и лечить правильно, разобраться, почему отца лечили не так.

Я хотела идти в институт, но мама болела, и я поступила на фельдшерское отделение Слуцкого медучилища. Хорошо сдала экзамены, и оказалось, что на акушерское отделение недобор. Шесть человек, в том числе и меня, зачислили туда.

Мы со слезами пошли к директору, не хотели быть акушерками. Он говорит: «Девочки, сходите на практику, посмотрите, в конце года подойдете, если захотите — я вас переведу». После того как мы сходили на практику, никто к нему уже и не пошел. Впервые в жизни увидеть, как рождается ребенок, — очень интересно. Но тогда мы не знали, что это такой адский и тяжелый труд.

Фото: tut.by

— Первые роды, которые вы принимали, помните?

— Сначала мы были практикантами, смотрели и учились. После училища меня распределили в деревню в Любанском районе и в первую же ночь позвали на роды. Представьте, я в деревне, мне неполных 19 лет и иду принимать роды. Хорошо, что мы вдвоем были с однокурсницей. И все получалось.

Сейчас бы я в деревне так, как раньше, не работала бы. Я уже понимаю ситуацию, какие могут быть осложнения. Тогда все сложные случаи мы отправляли в райцентр, но что такое роды? Это непредсказуемо, они могут быть быстрыми, может кровотечение начаться.

— Как за время вашей работы менялась роженица?

— Сейчас стало много больных женщин, полнота — наш бич. Очень многие женщины нежные, у многих нарушение обмена, а это сказывается — они слабее.

Сейчас и рожают сложнее. Раньше меня ночью вызовут, приезжаю в роддом, три-четыре часа посижу, приняла роды, два часа подождала и сдала на пост медсестрам, чтобы за женщиной наблюдали. Пошла домой дальше спать. Теперь бы я так быстро не справилась, потому что женщины рожают долго, сложно, чаще нужны стимуляции.

— А как менялось отношение к родам?

— Сейчас работать легче, все белье стало одноразовое, мы работаем в перчатках, а раньше ребенка принимали голыми руками. Но, с другой стороны, сейчас стало больше инфекций: ВИЧ, много гепатита.

Женщины стали позже рожать, хотя и раньше в 40 лет встречались первые роды. Сейчас многие женщины делают карьеру и потом рожают. Вот недавно у меня женщина в 37 лет рожала, были первые роды, и она родила лучше, чем те, кто рожает в 22 года.

С другой стороны, и сегодня есть те, кто рожает рано. Недавно у нас рожали девочки и в 15 лет, и в 16. Так было и раньше.

Отличие еще в том, что раньше часто прерывали беременности, а сейчас такого нет. Сейчас женщины часто рожают и третьего, и четвертого ребенка. Это приветствуется.

«Чуть что — требуют кесарево, где надо и не надо»

— Помните, когда впервые в родзале увидели папу?

— Давно это было, лет 15−10 назад. Сначала на роды к женам приходили наши медработники: врачи-анестезиологи, хирурги.

Фото: tut.by

Сейчас папы часто приходят, но они не всегда готовы морально к тому, чтобы присутствовать на родах. И если он не такой уж трусливый, то даже неплохо, что пришел, акушеркам легче, потому что папа берет на себя часть нагрузки. Он присматривает за женой, сводит ее в душ и туалет. Она себя не так агрессивно ведет в присутствии мужа.

Правда, не всегда есть условия для партнерских родов в обсервационном отделении, где я работаю. У нас меньше родзалов, чем в другом отделении. И если у меня две женщины в родах в одном зале и одна из них хочет быть с мужем, то вторая будет в такой ситуации себя некомфортно чувствовать.

— Как женщине настроиться, если она боится рожать?

— Надо прийти с мыслью «я рожу, у меня все получится и все будет хорошо». Не надеяться, что за тебя родит медперсонал. И вести себя нужно правильно в родах, слушать нас, выполнять указания.

Перед родами надо провести разгрузку организма и немножко разобраться с питанием, чтобы прийти с более-менее освобожденным кишечником.

За несколько дней реже посещать места, где много людей, чтобы не заболеть. Потому что к нам очень много простуженных приходит, иногда это сказывается даже на том, что воды преждевременно отходят.

И еще, но это лично мое мнение, раньше считалось: чем меньше люди знают о беременности и чем меньше женщина выставляет напоказ свой живот, тем легче она рожает. Правда это или нет, я не знаю.

Еще когда-то у нас работал доктор, который говорил, что женщина должна рожать простоволосой: надо заколку из волос достать. Мы и теперь часто просим женщин развязывать хвосты, и действительно легче рожают.

— Сейчас часто обезболивают роды?

— Да, и просят спинальную анестезию. Но очень многие и отказываются. Анестезия не всегда и хорошо. Раз заложено природой, то человек через это должен пройти. Лучше рожать самой. Знаете, как я родила? В деревне рожала, боялась, что буду вести себя отвратительно и мне будет стыдно перед медиками. Сидела дома до полного раскрытия, приехала в роддом — и через 15 минут родила. У меня классические роды были.

Когда у меня были схватки, на соседней кровати спала сестра мужа, и она даже не проснулась. Значит, можно терпеть и настроиться на роды.

А сейчас женщины требуют кесарево, где надо и не надо. Лет 25−20 назад скажи женщине про кесарево, она изревется вся. Сегодня чуть ли не каждая третья-пятая его просит.

— Когда лучше родить первого ребенка?

— До 35 лет оптимально, но рожают и в 37 лет, и в 42, и в 47 и в 54. У кого какая ситуация. У нас был случай, я еще работала на районе, когда женщина в 54 года думала, что климакс, а оказалась беременная. Отправляли ее в райцентр рожать. И она сама родила.

— Вы можете по женщине сказать, будут сложные роды или нет?

— Иногда сказать можно, и мы же по анамнезу смотрим. Но я сейчас всегда спрашиваю, как рожала ее мама. Вот как у матери роды прошли, так, скорее всего, и будет рожать ее дочь. Я где-то читала, что важно и как бабушка рожала, надо смотреть два поколения.

«Представьте, ребенок рождается мне на руки!»

— В чем сложность вашей работы?

— Расскажу случай. Я тогда работала на селе, вызывают на роды, и ехать надо в деревню — 5 километров через лес. Женщина сама приехать не может, уже рожает. У меня только летняя бортовая машина, и я с водителем еду на эти роды.

Фото: tut.by

Смотрю, макушка показывается, думаю, приму роды и повезу к себе. А не получается, не можем никак родить. И что мне делать? Прошу водителя, собираем в деревне еще людей и закидываем роженицу на бортовую машину, в кабину же ее не посадишь. Привозим в наш роддом. Ее тряхануло по лесу по ухабам, и, когда мы положили на родильный стол, она благополучно родила мальчика весом 4800 гр. Правда, ребеночек родился неправильно, обычно дети рождаются вниз головой, а он — вверх личиком. Здесь бы сейчас реанимировали, наверное. А там удивительно: я его покачала-покачала, в водичке теплой поплавал, и все — здоровый на пятые сутки с мамой ушел домой.

Вот такие у нас ситуации бывают. Теперь в деревне одна бы я не работала, хотя у меня большой опыт, и я могу провести любую процедуру. Но я же отвечаю за жизнь женщины и ребенка, и упаси бог, с ними что-то случится. У нас тут реанимация, если что, ребенок выживет. А там что можно сделать?

— За что вы любите свою работу?

— Иной раз кажется, что я ее ненавижу (улыбается). Но все-таки я ее действительно люблю. Представьте, ребенок рождается мне на руки, человек видит мир с моих рук!

Иногда он может ухватить меня за палец или ухватиться за свою пуповину, или я накладываю зажим, он хватается за него… И когда к груди прикладываем — приятно, когда он начинает сразу сосать.

— Когда вы учились, вам говорили, что у вас есть талант к акушерству?

— Про Слуцкое медучилище говорили, что выпускают хороших фельдшеров и очень плохих акушерок (смеется). Из акушерок с нашего потока только человека три работают в родзале, и я одна из них. Когда мне звонит одна моя однокурсница, то спрашивает: «Как ты работаешь в родзале? Это же страшно!» Этого все боятся.

Я пыталась уйти из родзала и даже два года подрабатывала в профилактории, но я все равно брала дежурства в роддоме. Тянуло. Видимо, это мое призвание.