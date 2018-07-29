Польша делает ставку на работников из Филиппин 1 29.07.2018, 10:10

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Польское правительство будет привлекать филиппинских специалистов.

Правительство в Варшаве намерено приглашать жителей Филиппин в связи с все возрастающим дефицитом рабочей силы среди поляков. Как рассказал в субботу, 28 июля, заместитель министра семьи, труда и социальной политики Станислав Швед, переговоры с правительство Филиппин находятся "на правильном пути" и осенью могут завершиться подписанием "вербовочного" договора. Швед сослался на "культурную близость" двух стран, в частности, в связи с католичеством, которое исповедует более 80 процентов населения азиатского государства, сообщает dw.com.

В связи с низкой рождаемостью, старением общества и отъездом собственной рабочей силы, эксперты дают пессимистический прогноз, согласно которому к 2030 году в Польше каждое пятое рабочее место будет не занятым - если страна не начнет привлекать иностранцев. Станислав Швед заявил, что Польша постарается приглашать в первую очередь квалифицированных специалистов - в том числе в IT-сфере, в строительстве и в области здравоохранения. Около 10 процентов из более чем стомиллионного населения Филиппин трудятся за рубежом. При этом официально они могут работать только в тех странах, которые сертифицировало с этой целью соответствующее филиппинское ведомство.

Недавно польское правительство внесло поправки в трудовое законодательство, которые должны сократить юридические препоны для найма иностранных рабочих из-за пределов ЕС.