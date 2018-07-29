Ученые выяснили, когда люди станут бессмертными 1 29.07.2018, 10:19

Это случится еще при жизни людей, которые сейчас в расцвете сил.

Футуролог Йен Пирсон рассказал, что в скором будущем специалисты научаться «переносить» разум человека после его смерти в машину. Создать подобную технологию помогут нейросети, пишет издание orthodox.od.ua.

Издание TimeGuide проинформировало, что ученые-футурологи выяснили, когда люди станут бессмертными. Эксперт Йен Пирсон рассказал, что это станет возможным благодаря развитию технологий нейросетей. Искусственный интеллект позволит ученым найти способ «переноса» разума человека после его смерти в машину – тело роботизированного устройства. При этом, отметил футуролог, специалисты могут столкнуться с некоторыми проблемами в этом вопросе.

«Подводным камнем» может стать то, что слишком развитые нейросети попытаются «захватить» разум человека, так как две «системы управления» в одном цифровом пространстве «уживаются» редко. Но Йен Пирсен уже нашел решение этой проблемы: ученым нужно будет создать ИИ, неспособный контролировать разум человека. По мнению футуролога, это случится уже через 32 года.

Следует отметить, что ранее футуролог Йен Пирсон выступил за скорое начало половых контактов между человеком и роботом.