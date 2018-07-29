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Путин призвал создать альтернативу доллару

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  • 29.07.2018, 10:24

Идея появилась после посещения Африки.

Положение доллара в качестве универсальной резервной валюты "становится проблемой" для мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, пишет finanz.ru.

По его словам, в Кремле "прекрасно отдают себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня". "Это универсальная резервная валюта. Более или менее на это может претендовать евро, но и то не в полном объеме", - сказал Путин.

Именно этот статус доллара, которому нет полноценной альтернативы, и является проблемой, подчеркнул президент.

Россия, по его словам, "не отказывается от доллара", но все же "нужно расширять возможности мировых финансов и создавать новые резервные валюты".

"Об этой проблеме, а это становится проблемой, говорим не только мы. Если вы думаете, что это инициатива России, вы заблуждаетесь", - заверил Путин. Он добавил, что создание альтернатив доллару "будет делать мировую экономику и мировые финансы более устойчивыми".

"Уже появляются региональные резервные валюты", - сказал Путин, уточнив, что "в известном смысле такую роль играет и российский рубль применительно к странам СНГ или ЕврАзЭС".

"Но вообще любая национальная валюта, она настолько сильна и хороша, насколько сильна и хороша экономика, которая за ней стоит", - заключил президент.

Напомним, в мае Путин призвал "оторвать" российскую экономику от доллара, чтобы укрепить "экономический суверенитет", а ранее осуждал "монопольное долларовое положение", которое позволяет США "паразитировать" на мировой экономике и "жить не по средствам".

На фоне заявлений Путина российский ЦБ в апреле-мае практически полностью ликвидировал вложения в американский госдолг. Центробанк сбросил долговые бумаги правительства США на 79,2 млрд долларов, а две трети выведенных средств (48 млрд долларов) положил на депозиты в иностранных банках.

По словам Путина, это было сделано из-за угрозы санкций.

"Мы же видим, что происходит с этими с незаконными, по сути, ограничениями. Мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать", - сказал Путин.


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