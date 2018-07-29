Разбитое корыто патриарха Кирилла 29.07.2018, 9:55

Глава РПЦ напоминает персонаж из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке

Решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви томоса об автокефалии может появиться из-за поведения патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла.

Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"Можно считать, что ход событий определили усилия сторонников автокефалии в украинском православии и власти. Но когда провозглашение автокефалии состоится, благодарить за него нужно будет не в меньшей степени РПЦ и лично патриарха Кирилла – как ни парадоксально, на первый взгляд, это прозвучит", – написал он. По словам обозревателя, РПЦ могла сохранить свое влияние на Украину, если бы в 1990-х годах согласилась на автокефалию Украинской православной церкви, "но РПЦ предпочла идти другим путем – путем блокирования самой идеи автокефалии, путем раскола украинского православия". "

Благодаря этому идеи независимого государства и самостоятельной церкви стали очень близкими идеями, а появление автокефальной церкви сегодня воспринимается как еще один шаг в сторону от цивилизационной зависимости от Москвы", – считает Портников.

Он отметил, что Кирилл напоминает бабу из сказки Александра Пушкина о рыбаке и рыбке. "Кирилл никогда не хотел быть "просто" московским патриархом, он стремится стать "владычицей морскою", главой мирового православия. Именно поэтому отношения, которые сложились у предшественника Кирилла патриарха Алексия II со Вселенским патриархатом, были Кириллом практически разрушены.

Последним ударом московского патриарха по этим отношениям стал фактический бойкот Всеправославного собора на Крите", – заявил Портников.

По его мнению, до бойкота Варфоломей "воздерживался от резких движений в сторону украинских православных, пытался сохранить взаимопонимание с РПЦ".

"Однако амбиции патриарха Кирилла перечеркнули эту осторожную линию накрест. Нужно понимать, что сегодня патриарх Варфоломей I не просто может предоставить автокефалию единой украинской церкви. Он еще и борется за сохранение и восстановление авторитета вселенского патриарха в мировом православии. И по-моему, хорошо, что в этой борьбе украинское православие – на стороне своей матери-церкви, а не рядом с патриархом Кириллом у его разбитого корыта", – написал обозреватель.