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Турция, Франция, Германия и Россия проведут саммит по Сирии

  • 29.07.2018, 10:39

Инициатором выступил Реджеп Эрдоган.

Турция, Россия, Франция и Германия планируют в сентябре провести четырехсторонний саммит по урегулированию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Саммит Турции, России, Германии и Франции будет проведен 7 сентября в Стамбуле, подумаем, что можно предпринять, обсудим региональные проблемы", - цитирует президента газета Vatan в воскресенье, 29 июля, передает dw.com.

Эрдоган добавил, что стороны обсудят и повестку дня предстоящего трехстороннего саммита по Сирии, в котором примут участие Турция, Россия и Иран.

В интервью ряду турецких СМИ Реджеп Тайип Эрдоган также сказал, что его страна обратится в международный арбитраж, если США заблокируют поставки ей истребителей F-35. Он подчеркнул, что Анкара не поддастся на угрозы США ввести против нее санкции в конфликте вокруг задержанного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

"США рискуют потерять серьезного партнера"

По словам Эрдогана, дружба между США и Турцией находится под угрозой. "Мы не отступим ни на шаг под угрозой санкций, - подчеркнул он. - Они не должны забывать, что они потеряют серьезного партнера".

Брансон, работавший в Турции более двух десятилетий, несколько дней тому назад был переведен под домашний арест после пребывания под стражей на протяжении 21 месяца. Пастора обвиняют в связях с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией (КРП) и с организаторами неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. В случае признания виновным, Брансону будут грозить до 35 лет лишения свободы.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter пригрозил Турции "крупными санкциями", если Эндрю Брансон не будет освобожден.


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