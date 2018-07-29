Константин Боровой: Лукашенко готов выполнять любое задание, любую пакость 2 29.07.2018, 10:50

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Российский оппозиционный политик – о связях минского режима и ФСБ.

Может ли Россия начать военную авантюру в Беларуси, чтобы затмить внутренние неблагополучия в стране? На вопрос obozrevatel.com отвечает российский оппозиционный политик Константин Боровой:

- В этом нет никакого смысла. Беларусь находится под полным контролем - там огромное количество войск. КГБ Беларуси - это просто филиал ФСБ. Все сотрудничают с ФСБ, у них общие цели, общие интересы. Сам Лукашенко готов выполнять любое задание, любую пакость. Кокетничает, делает вид, что у него есть свободолюбивые взгляды - ну, так огромное количество людей там в России из окружения Путина делают вид, что они независимы от Кремля, у них собственные взгляды. Но это не повод захватывать Беларусь только для того, чтобы отвлечь внимание.

Сейчас Кремль, окружение Путина очень рационально. Это дорогая акция, бессмысленно это делать. Значительно проще создать какую-то виртуальную ситуацию. Они думают об этом. Подсказывать я им не хочу.

Беларусь - это не тот случай, когда нужно предпринимать какие-то дорогие усилия для того, чтобы создать информационный повод или повод для обсуждения.