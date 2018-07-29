Названы 12 вещей, которые счастливые люди делают иначе 29.07.2018, 11:08

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Психолог – о том, как начать получать удовольствие от жизни.

Человеку так мало надо для счастья, но так много, чтобы это понять.

Всегда кажется, что вот-вот заживем счастливой жизнью. Нужно только купить это, достичь этого и накопить на это. Кто же думал, что счастью придется учиться? Что нужно понять многие сложные вещи, чтобы осознать, что счастье – всегда простое, пишет womansight.ru.

Психолог Соня Любомирски задалась вопросом счастья и в ходе наблюдений выделила 12 моментов, которые счастливые люди делают иначе. Независимо от того, на каком жизненном пути мы находимся сейчас, эти «привычки счастья» применимы всегда.

1. Выражайте благодарность

Когда мы ценим то, что имеем, мы повышаем рейтинг этих вещей и окутываем их своей позитивной энергией. Эти вещи в таком состоянии привлекают еще больше подобного и возвращают нам усиленное чувство. Другими словами, благодарность за то, что у вас уже есть, трансформируется в более глубокое чувство – чувство счастья. Для этого вам даже не нужно ничего покупать. Это невероятно, но это работает. Мы вряд ли будем счастливы, если мы не будем благодарны за то, что у нас есть.

2. Развивайте оптимизм

Такие люди способны генерировать собственный оптимизм. Вне зависимости от ситуации. Очень важно принять тот факт, что неудача – всего лишь возможность расти и извлечь новый урок из жизни. Не больше и не меньше. Люди, которые мыслят оптимистично, смотрят на мир как на пространство, наполненное бесконечными возможностями, особенно в трудные времена. Вот именно – особенно в трудные времена.

3. Избегайте бесконечных раздумий и социальных сравнений

Сравнение себя с кем-то может быть ядовитым. Если мы «лучше», чем другой, это дает нам нездоровое чувство превосходства. Наше эго раздувается – и ничего хорошего из этого не получится. Если мы «хуже», мы перечеркиваем всю тяжелую работу, которую мы сделали, и отрицаем весь прогресс, наблюдаемый годами. Социальное сравнение вообще не здраво по природе. Если и стоит сравнивать себя с кем-то, сравнивайте себя с собой год назад.

4. Творите добро

Любое доброе дело выбрасывает заряд серотонина в мозг. Серотонин волшебен по воздействию – как для здоровья, так и для ощущения счастья. Безвозмездно помочь кому-то – это мощнейший способ почувствовать внутреннюю теплоту и гармонию. И не только для вас, но и для наблюдателей этого поступка. Чудеса, не правда ли? Кстати, выработкой серотонина также занимаются антидепрессанты. Только менее здоровым и эффективным способом.

5. Воспитывайте социальные отношения

Самые счастливые люди на планете ценят глубокие, полноценные отношения. Знаете ли вы, что исследования показывают, что уровень смертности людей удваивается, когда они чувствуют себя одинокими? Ничто не сравнится с теплыми чувствами, которые наполняют нас от общения с близкими людьми, с которыми мы можем поделиться всем. Мы ощущаем себя частью чего-то более значимого, чем наше одинокое существование.

6. Разработайте стратегию преодоления стресса

Именно ваша реакция на самые стрессовые моменты формирует ваш характер. Неприятности случаются – это неизбежно. В такие моменты трудно придумать творческие решения. Поэтому вам очень поможет предварительный запас проверенных стратегий для таких случаев. Уж лучше худо-бедно по листочку, чем бесконтрольная паника.

7. Научитесь прощать

Утаивание или, что еще хуже, лелеяние чувства ненависти просто бедственно для внутреннего благосостояния. Наш ум не знает разницы между прошлым и настоящим чувством. Когда вы ненавидите кого-то и постоянно думаете об этом, эти отрицательные эмоции разъедают вашу иммунную систему. Это в прямом смысле слова высасывает всю вашу энергию.

8. Увеличьте состояние потока

Поток – это состояние, в котором кажется, что время остановилось. Это когда вы настолько сосредоточены на том, что делаете, что становитесь с этой задачей одним целым. Действия и ощущения сливаются. Вам не хочется есть или спать. Вы полностью вовлечены. Ничто не отвлекает вас и не борется за ваше внимание.

9. Наслаждайтесь вкусом радостей в жизни

Глубокое счастье не может существовать без замедления. Иногда, чтобы насладиться радостью, нужно полностью остановиться. В мире диких стимулов и вездесущего движения легко забыть об этом. Пренебрежение светлым моментом равно его краже. Самые простые вещи в жизни могут быть самыми стоящими, если мы не забываем обратить на них внимание.

10. Посвятите себя вашим целям

Искренняя отдача делу преобразуется в невыразимую силу. Волшебные вещи начинают происходить, когда мы решаем сделать все возможное для выполнения задачи. Когда мы живем с целью, у нас нет иного выбора, как воплотить задуманное в реальность. И наоборот, этот сознательный необратимый выбор делает людей счастливее, потому что они знают, ради чего живут.

11. Развивайте духовность

Когда мы практикуем духовность, мы признаем, что жизнь – это нечто большее, чем мы сами. Мы отказываемся от глупой идеи, что человек – самое могущественное существо, и это дает нам возможность соединиться с источником всего мироздания и установить связь со всем существующим. Некоторые успешные люди считают, что они выполняют работу, которую они «призваны» делать свыше.

12. Позаботьтесь о своем теле

Забота о своем теле – решающий фактор для того, кто хочет стать счастливым. Слабая физическая энергия отрицательно отражается и на умственной, и на эмоциональной, и на духовной энергиях. Знаете ли вы, что исследования, проведенные на людях с клинической депрессией показали, что физические упражнения повышают уровень счастья так же, как и антидепрессанты? И это еще не все. Полгода спустя люди, занимавшиеся физическими нагрузками, были менее склонны к рецидиву, потому что параллельно развили в себе более высокое чувство собственного достоинства и уважения.