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Спасибо, Армения

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.07.2018, 11:14
  • 1,233

Ты показала дорогу постсоветским странам.

Его вывели под "белы руки" из здания суда, куда он приехал на "Лексусе", посадили в "бобик" и повезли на 2 месяца в следственный изолятор под аплодисменты собравшихся. Имя его – Роберт Кочарян. Президент Армении в 1998-2008 годах. Обвинение – свержение конституционного строя в марте 2008 года. Такое возможно в России? Пока нет. Но и в Армении полгода назад это казалось фантастикой.

Спасибо, Армения. Показала дорогу постсоветским странам.

Интересно оценить последний армянский опыт с точки зрения перспектив изменений в России.

Смена власти в Армении прошла мирно – не как в Украине.

Армения очень сильно зависит от России – в Армении российская военная база, граница с Турцией и Ираном охраняется российскими пограничниками.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хорошо понимает эту зависимость от России, что показало, например, его недавнее интервью Алексею Венедиктову, главреду "Эха Москвы".

Но при такой зависимости, внутренние перемены в Армении, разбирательства с высокопоставленными коррупционерами и узурпаторами власти - вряд ли хорошая перспектива для сегодняшних российских властителей. Если предположить, что то же со временем случится и в России.

В особенности, если принять во внимание, что обвинения предъявляются по эпизодам даже и 10-летней давности.

Вот такой, казалось бы, парадокс.

При огромной зависимости от России, политический порядок, который строит сегодня народ Армении, противен тому, что устроили власти в России. Им, скорее, ближе были времена Кочаряна, Саргсяна.

О чем это говорит?

О слабости российских властей.

В Украине они не смогли навязать силой свой порядок – получили огромные проблемы. В Армении и не пытались, в том числе и благодаря опыту, который получили в Украине.

На самом деле мы видим на примере Украины, России, Беларуси, Армении, что модель постсоветского государства с опорой на коррумпированную верхушку везде испытывает трудности. Везде по-разному, но общее в том, что у нее нет перспективы. Ни с точки зрения возможности дальнейшего существования, ни с точки зрения привлекательного для людей образа.

Армения в этом отношении – пока лучший пример альтернативы. И если у народа Армении получится создать свободный и справедливый политический порядок, сделать это мирно, достойно, то это будет примером для российских граждан, стимулом для перемен в РФ.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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