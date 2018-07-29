В домах белорусов милиция ищет запрещенную литературу 1 29.07.2018, 11:24

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Сотрудники ведомства Шуневича ушли ни с чем.

Как стало известно Правозащитному центру «Весна», к нескольким человекам из числа задержанных СОБРом 30 июня в лесу возле Крупок приходили сотрудники милиции с осмотрами.

Постановление о проведении осмотров было санкционировано прокурором по Крупскому району еще 5 июля, но только вечером 25 июля сотрудники районных РУВД пришли для проведения процессуальных действий с целью выявления по месту проживания активистов литературы экстремистской направленнаости.

Сотрудники милиции задавали вопросы активистам и их близким об участии в различных движениях, взглядах, наличии экстремистской литературы. Сфотографировали комнаты, составили протоколы, в которых указали, что никакой запрещенной литературы не обнаружено. С этим и ушли.

Напомним, 30 июня около 16 часов дня сотрудники СОБР и ГУБОПиК с применением спецсредств сорвали неформальную встречу активистов анархического движения под Крупками. В течение шести часов молодых людей держали на коленях с руками за головой. По итогу, сотрудники милиции переписали данные всех участников, составили два протокола - за срубленное дерево и якобы распространение экстремистской литературы, а также выписали всем повестки на допрос в качестве свидетелей в РОВД Крупского района на 6 июля. После этого покинули место проведения встречи, никто не был задержан.