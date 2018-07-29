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Франция, Испания и Португалия решили избавить Европу от российского газа

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  • 29.07.2018, 11:30
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Его заменит газ из США.

Лидеры Франции, Испании и Португалии заявили о прогрессе в планах по диверсификации энергоносителей, в частности относительно поставок сжиженного газа из США.

Об этом сообщает The Associated Press.

После трехстороннего энергетического саммита лидеры стран заявили, что дня них необходимым является построение инфраструктуры, которая позволит им импортировать, хранить и транспортировать природный газ, в том числе и через новые газопроводы.

Португалия стремится хранить большое количество природного газа из США в подземных хранилищах в одном из портов Атлантики и отправлять его по трубопроводу через Испанию во Францию.

Эта стратегия поможет уменьшить зависимость Европы от российского газа, а правительство Соединенных Штатов в свою очередь стремится увеличить экспорт энергоносителей.

Все три страны рассматривают газ как временную меру, поскольку они все чаще переходят от угля к возобновляемым источникам энергии.


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