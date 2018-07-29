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Не так зашли, не то спросили

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  • Telegram-канал, «СерпомПо»
  • 29.07.2018, 11:44
  • 1,132
Фото: svoboda.org

Следите за руками путинских пенсионных шулеров.

В ближайшие дни будет интересно.

Коммунисты подали в Центризбирком заявку о проведения референдума об увеличении пенсионного возраста.

Сегодня ЦИК заседал и принял решение, которое огласила председатель Памфилова: Ответ «нет» — как и можно было предвидеть. Найден предлог – «неконкретный вопрос».

Что «неконкретного» в вопросе комми:

«Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Все ясно. Даём ответ «Да» и отправляем в хлам путинскую идею роста пенсионного возраста.

Но ЦИК считает, что это «неконкретно» и предлагает, чтобы комми переформулировали вопрос. А уж потом ЦИК его рассмотрит снова. И ЦИК даже готов проконсультировать комми, как правильно задать вопрос. Ну, да – давайте поторгуемся!

Идея ЦИК, похоже, в том, чтобы даже если референдум состоится, его результаты не обязывали Путина прекратить протаскивание роста пенсионного возраста.

На этом, видимо, и будет строиться игра. И параллельно будут, вероятно, из Кремля давить на комми, чтобы они под каким-нибудь предлогом, отказались от продолжения общения с ЦИК, обещая варианты, от которых комми трудно будет отказаться.

Референдум о несогласии с пенсионным ограблением, даже при нынешних манипулируемых властями избирательных комиссиях, столкнется с большими проблемами для Путина.

Красть голоса будет тяжело. Явка будет высокой, а настроение людей в России не сулят легкой победы путинцам, да и вообще победы не сулят. Вот что сообщает «Левада-центр»:

«Как показал опрос населения, проведенный во второй половине июня, в самый разгар общественных дискуссий о предстоящем повышении пенсионного возраста, подавляющее большинство россиян не поддерживают законопроект о повышении возраста выхода на пенсию, внесенный правительством в Госдуму. 89% опрошенных негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и 90% опрошенных – против того, чтобы увеличить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. При этом 70% и 73% опрошенных соответственно высказали резко отрицательное отношение. Сторонники повышения пенсионного возраста составляют 7-8 % среди опрошенных.

Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство считает нынешний возраст: 60 лет для мужчин (87% опрошенных) и 55 лет для женщин (84%). Лишь 13-14 % опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку».

Нет, однако, таких высот, которые не пытался бы взять российский Центризбирком. Поэтому, следите за движением их рук. Наглых, бестрепетных рук.

Telegram-канал, «СерпомПо»


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