«Подъезжаем к мостику — а там шквал воды!» 29.07.2018, 11:34

Источник: tut.by

Как под Могилевом едва не утонул дачный поселок.

Большая вода пришла в дачный поселок Химик-2 во вторник 24 июля. Жители домов вблизи луга и реки Лахва услышали журчание воды на своих участках около четырех утра и тут же начали будить соседей. Вскоре стало понятно, что последствия разлива реки катастрофичны — дачники вызвали МЧС. TUT.BY побывал на месте подтопления.

Источник: tut.by

В воскресенье, 22 июля, в Могилеве и окрестностях прошел очень сильный ливень. Во вторник, 24 июля, появились сообщения о потопе в дачном поселке Химик-2. Река Лахва вышла из берегов и затопила более 70 домов и 60 хозпостроек. Некоторых местных жителей пришлось эвакуировать.

Спустя двое суток после потопа о происшествии здесь напоминает подтопленная к югу от поселка дорога и запах гнилых овощей.

Источник: tut.by

В будний день дачников в поселке немного. На подворьях спасают урожай в основном пенсионеры. На большинстве участков следов от пребывания хозяев не видно. После выходных они еще не успели приехать спасать свои дачи.

Дачный поселок Химик-2 находится в двадцати километрах от Могилева, в Бобруйском направлении. Всего в поселке пять улиц. Застройка однородная — это обычные дачные домики, без изысков. Участки небольшие, на вид 5−7, в редких случаях 10 соток. На них — немного картошечки с огурцами, у кого-то — парники, яблони да груши.

Больше всего пострадали подворья на улицах Луговая и Лесная-1. Здесь вода зашла в дома, разрушила теплицы и хозпостройки. На этих улицах про урожай в этом году придется забыть.

— Купальный сезон открыли! — бросает в сердцах дачник Николай. — Надеялись, что больше такого никогда не случится. Отстраивали дом, удобряли почву. Вот недавно справили парник. Все для себя, не на продажу. Хотим помогать детям, немного своих витаминов, но, видимо, не судьба. Любую охоту отбивает выкапывание того, что могло быть урожаем.

Источник: tut.by

На других улицах ситуация получше, но урожаю, собранному раньше времени, никто не доволен. Дачницы меланхолично выдирают картофельные клубни за стебли и овощи — из того, что раньше было грядкой. Теперь это мокрая грязь, в которой, если оставить корнеплоды, начнется гниение и могут развиться болезни и тогда, на земле сложно будет что-то выращивать.

— Вот ковыряю эту грязь. Сезон для нас в этом году окончен. Остается все перепахать да приезжать на дачу отдыхать, — вздыхает дачница с вилами в руках. — А только дети недавно говорили мне, бросай ты этот огород, все на рынке купим. Теперь купим, да. А хотелось иметь свое.

Источник: tut.by

Вода на улицах стоит и сейчас. Одна из дачниц рассказывает, что утром 24 июля на машине не смогла подъехать к поселку.

— Через речку Живорезку мостик насыпной. Мы к нему подъезжаем, а там — шквал воды! Как будто водопад, с такой силой шло: машина не проедет, да и человека снесет запросто.

Источник: tut.by

Женщина вспоминает, что к дачам пытались пробиться с трех сторон. Ничего не вышло, вернулись домой. Днем приехали на дачу уже поездом.

Вот где мы с вами стоим — тут вода позавчера была, — показывает женщина на и без того мокрые улицы. — Тут вот мы с вами стоим, а тут вода была позавчера. По телевизору потом наш дом показывали, затопленный весь. И человек тут у нас есть, не ходит — так его выносили на носилках спасатели.

Источник: tut.by

Дачники показывают фотографии, которые успели снять, когда был пик потопа

Местные жители с фатализмом в голосе рассказывают о случившемся. Но природу винят в этом меньше всего. Главной причиной потопа они считают открытие плотины на реке Ольховка, которая образует озеро в районе деревень Михалево и Корчёмка.

Источник: tut.by

— Нас затапливают уже третий раз. Где-то есть деревня Михалево, которая сбрасывает озера на нас, — уверена местная жительница, которая просит не называть своего имени. — Было лет пять-шесть назад, потом — этой весной. Тут и рыба мертвая валялась, и чего тут только не было.

Местные уверены — дело в шлюзе.

В «Могилевводстрое» с такой причиной подтопления не согласны. Заместитель генерального директора по мелиорации «Могилевводстроя» Игорь Шкуратов рассказывает, что вместе с представителем МЧС объехал округу, когда случился потоп.

— Посмотрели все сооружения ближайшие, водохранилище. Вода в прудах, может, чуть-чуть поднялась, но не так, чтобы это явилось причиной подтопления поселка. Основная причина — повышение уровня грунтовых вод. Из-за обильных осадков река Лахва и все маленькие речки вышли из берегов, и это привело к такому эффекту. Земля переувлажнена, и новая влага не впитывается, — говорит Игорь Шкуратов.

— Дачники говорят: сильный ливень был в воскресенье 22 июля, а затопило их только 24 июля. Чем это объяснить?

— Так, чтобы затопило, не обязательно, чтобы именно над ними был ливень. Хватит того, что ливень был выше по течению: вода собирается и бежит по реке. Затворами на водохранилище никто не манипулировал: не поднимал их и не опускал.