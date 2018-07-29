«Автомат» или «механика»: белорусских водителей поставили перед выбором 29.07.2018, 11:59

Как теперь лучше сдавать на права?

В Беларуси планируют разрешить обучаться и сдавать экзамены на автомобиле с автоматической трансмиссией. Соответствующая пометка будет в водительских правах. И водитель, сдававший экзамены в ГАИ с автоматической коробкой переключения передач (АКПП), не сможет ездить на авто с механической трансмиссией. «У меня один автомобиль на «механике», а другой на «автомате». Как сдавать? Езжу по очереди на разных», - спрашивает в комментарии к публикации MYfin.by читатель.

По итогам обсуждения изменений и дополнений, которые могут быть внесены в закон о дорожном движении, Госавтоиспекция Беларуси сообщала в июне, что общественность поддержала предложение предоставить возможность сдавать экзамены на права на автомобилях с автоматической трансмиссией.

Это изменение предусматривается в проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Если его узаконят, то водители, получившие права с пометкой о разрешении на управление только с АКПП, не будут иметь права управлять машиной с «механикой».

Те же, кто сдает на авто с механической коробкой переключения передач, могут садиться за руль автомобилей и с АКПП, и с МКПП. Это правило действует и сейчас.

На каком авто лучше сдавать экзамен и какие права получать?

Это вам решать, с учетом своих обстоятельств и перспектив использования автомобиля - только определенного вида или разных машин.

Просто надо иметь в виду, что, хотя обучение на автомобиле с механической коробкой и сложнее, но вы в этом случае получаете, можно сказать, универсальное водительское удостоверение, с которым можно ездить и с «механикой», и с «автоматом».

С другой стороны, если вы собираетесь ездить только на «автомате», то стоит ли тратить дополнительные усилия, чтобы освоить «механику», если эти навыки вам в будущем не понадобятся? И даже если понадобятся – всегда есть возможность потом пересдать на права с «механикой».

Многие водители считают, что АКПП удобнее и безопаснее, если авто преимущественно используется в городском движении. При большом количестве перестроений, светофоров, пешеходов на переходах и плотном потоке машин, в котором трудно выдерживать дистанцию, с АКПП проще, особенно неопытным водителям, говорят профессионалы. Им не надо уделять дополнительное внимание переключению передач и они могут лучше сосредоточиться на самом движении.

Так что вы можете выбирать подходящий вариант, тем более, что время еще есть, до утверждения изменений.

Еще один важный момент связан со штрафами. Так как водительское удостоверение с пометкой о праве водить машину только с АКПП не даст вам права на управление «механикой», то поездка за рулем с МКПП будет нарушением и грозит немалыми штрафами. Такая поездка будет расценена как вождение без права управления автомобилем.

Как будут выглядеть права на вождение с АКПП?

Для примера можно посмотреть, как выглядит российское водительское удостоверение с пометкой о праве на вождение с автоматической трансмиссией.

Скорее всего, аналогичную пометку тоже будут вносить на оборотной стороне и в белорусских правах.