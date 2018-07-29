Турция пыталась похитить из Монголии соратника Гюлена 2 29.07.2018, 12:03

Власти Улан-Батора остановили людей в масках.

Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Об этом сообщает The New York Times.

"Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года", - отмечает издание.

Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Турция утверждает, что она проводитть экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.

В пятницу утром неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.

Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школы, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показывают, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже во второй половине дня Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет "неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать".

Самолет покинул Моноголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов, сообщили чиновники.

Напомним, сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации доставили из Украины в Турцию Юсуфа Инана, которого подозревают в причастности к организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

Журналист Осман Пашаев в Facebook сообщал, что есть версии якобы Юсуфа Инана похитили из Украины турецкие спецслужбы.

Позже в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт выдачи на запрос турецкой стороны Юсуфа Инана.

Юсуф Инан считается экспертом FETÖ по СМИ. Его обвиняют в том, что он якобы создал большое количество интернет-сайтов, а также страницы организации в социальных сетях.