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Под Оршей опрокинулся рейсовый автобус

  • 29.07.2018, 12:17

В ДТП есть пострадавшие.

Авария с участием автобуса МАЗ произошла в субботу около 19.05 вблизи деревни Савищино Оршанского района. Двигаясь по маршруту Орша — Грязивка, 56-летний водитель автопарка не справился с управлением на 5-м километре дороги Н3115 СТ Здоровье — Крапивино — Ставры. В результате рейсовый автобус оказался лежащим в кювете, сообщает (tut.by https://auto.tut.by/news/road/602548.html)

Как информируют в ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель МАЗа не учел особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные условия, в результате чего съехал с проезжей части в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП есть и пострадавшая. С травмами в городскую больницу № 1 в Орше доставили 54-летнюю пассажирку злополучного рейса. По факту аварии проводят проверку.


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