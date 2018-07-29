«Стоим с шести утра»: ажиотаж в торговом центре Минска 8 29.07.2018, 12:10

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В столичном ТЦ сотни девушек выстроились в огромную очередь.

В воскресенье, 29 июля, сотня девушек выстроилась в очередь в ТРЦ Galleria Minsk около магазина косметики. Журналисты tut.by узнали, за чем стояли.

Как выяснилось, это — акция магазина косметики MAC. Девушкам предлагают бесплатно поменять любую старую помаду на новую от MAC.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

К открытию торгового павильона, в 10 утра, девушки выстроились в огромную очередь. Одна из первых признается, что пришла в магазин в пять утра. Остальные дамы, которые оказались в числе первых, пришли в ТРЦ чуть позже — к шести.

Очередь разделилась на две: одна выходила на улицу, вторая — стояла до магазина Reserved. Посетителей запускали по несколько человек. В 11 акция закончилась.