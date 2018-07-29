Как миллиардеры выбирают страны для жизни 4 29.07.2018, 12:26

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Экономисты назвали три главных фактора.

Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук Владимир Попов пришел к выводу, что миллиардеры, выбирая страну для проживания, обращают внимание на уровень безопасности, коррупции и неравенства в обществе, сообщает РБК.

В исследовании говорится, что сверхбогатые предприниматели не руководствуются ставкой налогов и количеством богатых жителей при выборе места для жизни. Это связано с тем, что миллиардеры могут обеспечить себе низкие или нулевые ставки.

В своих выводах экономист опирался на мировой рейтинг миллиардеров Forbes, размер валового внутреннего продукта разных стран, Всемирный рейтинг счастья, который оценивает качество и продолжительность жизни населения, социальную поддержку, щедрость и доверие к бизнесу и властям. Кроме того, на расчеты Попова повлияли распределение доходов между жителями стран и уровень убийств.

По последним данным ООН, Международный рейтинг счастья в 2018 году возглавила Финляндия, кроме нее в десятку вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия заняла 59-е место, потеряв 10 пунктов по сравнению с прошлым годом.