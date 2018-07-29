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Виктор Гончаренко: Меньше всего нам сейчас нужны дифирамбы

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  • 29.07.2018, 12:42
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Виктор Гончаренко

Тренер-белорус признался, о чем он думал, взлетая в воздух после победы в Суперкубке России.

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы в Суперкубке России и признался, о чем думал, взлетая в воздух, когда игроки подбрасывали его после финального свистка матча с московским «Локомотивом», пишет «Чемпионат».

— У меня нет эмоций, потому как мы все оставили на футбольном поле и в раздевалке после игры. Приятно, но не более того. Понимаем, что потратили очень много сил и скоро нас ждет игра с «Крыльями Советов» [31 июля]. Мы должны восстановиться и хорошо подойти к этому матчу. Также нужно учитывать, что мы потеряли Алана Дзагоева и от нас ушел Витиньо.

Отсутствие Дзагоева сказалось на ЦСКА, снизилась острота возле ворот соперника. Если посмотреть на статистику, то видно, что после его ухода уменьшилось количество атак и доставок мяча в штрафную площадь. Потеря Дзаги для нас всегда являлась проблемой.

На длинной дистанции на первый план выходит качество игроков, но по крайней мере желания, старания и понимания того, что надо на сто процентов отрабатывать в каждом эпизоде, этой команде не занимать. Мы исходим из того, что у нас есть, и стараемся проявить свои лучшие качества.

О чем думал, когда меня подбрасывали после победы? О том, что не надо тратить на это свои эмоции, так как нам скоро предстоит следующая игра. Еще боялся кого-то зацепить, потому что я хотя и маленький, но достаточно тяжелый, — сказал Виктор Гончаренко.

Наставник ЦСКА также сказал, что его команду неуместно сравнивать со «Спартаком» 1996 года в том плане, что у красно-белых была отлаженная система, благодаря которой игроки вписывались в нее безболезненно.

— Меньше всего сейчас нам нужны дифирамбы. Нужно просто восстановиться и готовиться к сезону. А что касается «Спартака», то сравнения не совсем уместны. Тогда игроки говорили на одном языке, все почти приходили из молодежного футбола. У нас ситуация немного иная, поэтому пока рано говорить о системе и о том, как мы дальше будем играть, — сказал Виктор Гончаренко.

Для ЦСКА эта победа в Суперкубке России стала уже 7-й в истории. Московский клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

Для Виктора Гончаренко, вставшего у руля ЦСКА зимой 2016-го, это первый трофей с армейским клубом. В двух предыдущих сезонах белорус дважды приводил ЦСКА к серебру чемпионата России.


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