Литовцы срочно нуждаются в специалистах по уборке квартир 5 29.07.2018, 12:57

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За несколько часов можно заработать 100 евро.

Все меньше жителей Литвы хотят сами вытирать пыль с полок, пылесосить и мыть полы. Они нанимают специалистов по уборке и не жалеют на них денег. Однако найти хорошего специалиста нелегко, в них нуждаются и клининговые компании, пишет delfi.lt.

Представители клиниговых компаний указали, что все больше людей заказывают специалистов для уборки квартир и частных домов, поэтому постоянно надо искать новых работников.

Эта услуга перестала быть популярной только среди богатых людей. Нанимают таких специалистов и обычные семьи. Это результат того, что у людей становится меньше времени, и они зарабатывают больше денег.

Однако услуга это не из дешевых. За уборку 3-комнатной квартиры 4 раза в месяц берут 100 евро. "Срочно нужен специалист по уборке", "Нужен специалист по уборке на 3 дня в Каунасе", "Ищем специалиста по уборке для работы в частном доме (уборка, стирка, глажка, уборка двора, иногда приготовление пищи, мойка окон). Работа на полную ставку. Нужен опыт работы. Возраст до 50 лет", – это лишь несколько объявлений.

Однако искать таких специалистов по объявлениям рискуют далеко не все. Раминта, у которой работало несколько таких специалистов, сказала, что всегда ищет их через знакомых. "Мне вообще было сложно принять это решение, поскольку не хотелось впускать в свой дом – в интимное пространство, чужого человека, который увидит мой быт, жизнь, одежду, сможет открывать шкафы, компьютер. Это очень личное", – сказала она.

Однако бешеный темп жизни, работа, учеба, ссоры с супругом все это помогло определиться. "Даже отношения с мужем улучшились, мы перестали обвинять друг друга в том, что не вытерта пыль, не пропылесосили дома. Но вообще с такими специалистами сложно, иногда кажется легче самому все сделать, чем найти подходящего кандидата. Сначала мы пытались договориться, чтобы к нам такой человек приходил раз в неделю, но потом отказались от этого, поскольку было сложно согласовать время. Я поняла, что у этих людей много заказов, кажется, что не они за нами бегают, а мы за ними", – сказала Раминта.

За каждую уборку Раминта платит 20 евро плюс чаевые. За эти деньги специалист по уборке вытирает пыль, пылесосит и моет полы, приводит в порядок кухню. Если нужна генеральная уборка, чтобы вымыли окна, ванну, стены, шкафчики, отодвинули мебель и вымыли все за ней, то она обойдется в 100 евро.

Администратор клининговой компании "Дом Фрёкен Бок" Инеса Юрявичене подтвердила, что эта услуга пользуется все большей популярностью и популярность растет в течение двух последних лет. "Я бы сказала, что люди становятся сознательнее. Мамы, студенты, холостяки почувствовали, что не стоит тратить выходные на уборку, если кто-то хочет на этом заработать, лучше направить свою энергию и время на что-то другое", – сказала она. Всего в компании 15 работников.

Один человек за день может убрать один дом или две квартиры. По словам Юрявичене, такой нагрузки на одного человека достаточно. Больше работают только те, кто работает по бизнес-удостоверению, кто сам платит за себя налоги. На уборку 3-комнатной квартиры уходит 3,5 ч., если человек более медлительный, дотошный – 4 ч. Люди любят таких работников, но найти их сложно, поскольку они не зашибают деньгу, а работают от сердца", – сказала Юрявичене.

Между тем основатель клининговой компании "Белый дом" (Balti namai) Тома Шокеле сказала, что рост заказов наблюдался весной этого года. "Люди бегут, спешат, заботятся о детях, на дом у них нет времени, поэтому просят о помощи или работают дома сверхурочно. Думаю, влияет и рост доходов, поскольку это не услуга первой необходимости, без которой нельзя прожить", – сказала она.

В компании работают 5 человек, которые убирают дома и квартиры, но не предоставляют услуги по уборке содержимого шкафов и комодов. "У некоторых сформировалось определенное отношение к таким специалистам, они хотят, чтобы дом убрали от и до, они думают, что у них перемоют шкафчики, переберут и сложат вещи в шкафах и т.д. Мы этим не занимаемся, и я пытаюсь донести это до клиентов. Мы внутри ничего не перебираем, нам не надо знать, чем питается клиент, сколько у него одежды, обуви", – сказала Шокеле.

Представители обеих компаний признали, что найти работников непросто, а спрос превышает предложение. "Мы постоянно ищем новые кадры, но найти сложно, тут сказывается и проблема эмиграции. Люди все еще уезжают, и это для нас большой минус, у нас одна проблема - нехватка работников", – сказала Шокеле.

Юрявичене отметила, что кандидаты должны быть надежными, с рекомендациями, чтобы не пришлось краснеть перед клиентами, которые немало платят за услуги. Согласно калькулятору компании, уборка стандартной 3-комнатной квартиры площадью 70 кв. м стоит 31 евро в месяц, если специалист убирает каждую неделю. 50 кв. м - 26 евро, а квартиры площадью 100 кв. м - 40 евро.

Уборка дома будет стоить дороже. Если дом до 80 кв. м специалист убирает каждую неделю, то плата составит 40 евро, а 150 кв. м - 45 евро. Между тем компания "Белый дом" назначает почасовую плату. Час уборки, если она длиться не больше 3 часов, стоит, – 15 евро.

Если уборка занимает 3 часа и больше, то час стоит 12 евро. "Самая популярная услуга у нас - уборка дома два раза в месяц. Цена зависит от времени, от числа жителей в доме/квартире, от наличия домашних животных, от того, много ли в доме/квартире мебели, вещей – все влияет", – сказала Шокене.

По подсчетам главы компании, уборка квартиры до 50 кв. м занимает 2–3 ч. и стоит 30–36 евро, 50–70 кв. м 2,5–3,5 ч. и стоит 37,5–42 евро. Уборка квартиры 70–100 кв. м занимает 3-5 часов и стоит 36–60 евро. Генеральная уборка будет стоить намного дороже. За каждый раз больше 100 евро.