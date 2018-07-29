И тебя сосчитают 5 29.07.2018, 13:16

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Фото: REUTERS

Анекдот о налоге на воздух может стать правдой в Беларуси.

«Сейчас «социально ориентированными» становятся граждане: они понимают, что государство и его экономика переживают не лучшие времена, и готовы отдать последнее, чтобы оно их пережило. Их патриотизм особенно трогателен на фоне постоянно увеличивающегося профицита госбюджета», - иронично пишет «Белгазета».

Государство сидит на переполненном бюджете, как зимняя мышь на початом пакете крупы в дачной кладовке. Тяжело, конечно, средств не хватает. Одна надежда на граждан, их сознательность и инициативу.

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА

Удивительную и назидательную историю на эту тему 18 июля поведало главное информагентство страны БелТА. На заседании рабочей группы по доработке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс РБ» с участием первого замминистра лесного хозяйства Александра Кулика и председателя постоянной комиссии ПП НС по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяны Конончук, пишет БелТА, «затронули важную для населения тему самозаготовки дров», причем «и депутатский корпус, и специалисты Минлесхоза отметили активность граждан по этому вопросу». Суть проблемы исчерпывающе раскрыл Кулик: «Я регулярно провожу прямые телефонные линии. И хочу сказать, что люди часто звонят и спрашивают, нужно ли платить за валежник. Может, нам уже пора перейти к заявительному принципу? Сделать что-то революционное в этом деле? Упростить механизм?». Народные избранники одобрили позицию Кулика и граждан, обрывающих трубку на его прямых телефонных линиях своими просьбами заплатить за валежник.

Таким образом, белорусы, самостоятельно собирающие в лесу валежник для отопления собственных жилищ и тем самым отчасти выполняющие работу Минлесхоза (и Минэнерго - в части использования местных источников энергии), не требуют от ведомства оплаты за очистку лесных массивов - они сами рвутся заплатить за то, что социально ориентированное государство позволяет им собирать в лесу елки да палки для родных очагов. Этот пример гражданской сознательности, безусловно, заслуживает самой высокой оценки.

Думается, этим дело не ограничится. Мы наверняка еще услышим звонки инициативных граждан в другие ведомства - скажем, с просьбами заплатить за что-нибудь пока бесплатное (в Беларуси последние годы не выходят из моды анекдоты про налог на воздух), досрочно увеличить пенсионный возраст или просто так, без особых поводов, поделиться с любимым государством хоть чем-нибудь. Такие уж у нас люди - сознательные и самоотверженные.

Источник: belgazeta.by

Кстати, насчет пенсионного возраста. В контексте страстей по этому вопросу, бушующих в соседней РФ, очень показателен отечественный опыт. Как сообщила в конце июня член постоянной комиссии по бюджету и финансам ПП НС Людмила Нижевич, в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения (ФСЗН) с учетом повышения пенсионного возраста в 2017г. дополнительно поступило BYN100 млн. Возраст повышается поэтапно, поэтому, подчеркнула Нижевич, «говорить о каком-то скачке поступлений не стоит». BYN100 млн. - это дополнительные полгода допенсионного стажа. Бюджет ФСЗН, как и следовало ожидать, тоже профицитный.

И ТЕБЯ СОСЧИТАЮТ

Кроме инициативных трудящихся и трудолюбивых пенсионеров, в Беларуси живут еще и тунеядцы. Если трудящиеся и пенсионеры сами норовят поделиться с профицитным бюджетом трудовой копейкой, то от дармоедов такого бессребреничества, естественно, ждать бессмысленно.

Тем не менее хорошие, социально окрашенные новости есть и для них. 17 июля Минтруда и соцзащиты разместило на своем сайте программу формирования базы не занятых в экономике, разработанную во исполнение постановления Совмина N239 от 31 марта 2018г. с длинным, но исполненным высокого смысла названием «Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях госорганов и организаций».

Справка «БелГазеты». Согласно постановлению, госорганы и иные организации представляют в Минтруда и соцзащиты списки идентификационных номеров граждан, в предшествующем квартале считавшихся занятыми в экономике или не относившимися к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. В базу включаются идентификационный номер, ФИО, на русском языке, дата рождения, пол, гражданство, данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Информацию о гражданах, идентификационные номера которых включены в базу данных, МВД предоставляет в Минтруда в соответствии с электронными запросами, а с 1 января 2022г. - через общегосударственную автоматизированную информационную систему (АИС).

Ахиллесовой пятой декрета N3 «О предупреждении социального иждивенчества» и пришедшего ему на смену декрета N1 «О содействии занятости населения» является механизм контроля за рынком труда и выявления трудоспособных граждан, которые нигде официально не работают. Похоже, проблему вознамерились решить в духе модной цифровизации, хотя на практике учет пронумерованных идентификационными номерами граждан на низовом уровне, до передачи АИС, все равно будет осуществляться в т.ч. вручную.

Госорганы и иные организации должны зарегистрироваться на Едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись, заключить договор на оказание этой услуги на безвозмездной основе и не позднее 1 сентября 2018г. (а далее в установленные сроки) пополнить базу надлежащей информацией. Соответственно, местные органы до 30 ноября обязаны провести необходимые организационно-технические мероприятия для обеспечения доступа к базе данных посредством общегосударственной АИС.

Таким образом, баги, косяки и лазейки новой редакции злосчастного антитунеядского декрета можно будет оценить, когда информация окажется в электронной базе. Но возникнут же они, как нетрудно догадаться, еще на стадии сбора и учета сведений о занятости - «на земле», как говорят правоохранители и аграрии.

ИЗЛИШКИ В КУБЫШКЕ

Вернемся к профицитному бюджету, который стремятся пополнить инициативные граждане и упорно не хотят пополнять тунеядцы. Вопроса, в общем-то, два, и их СМИ задавали уже не раз: 1) откуда профицит, 2) зачем профицит. По первому вопросу исчерпывающий ответ дает макрообзор ЕАБР: «Причиной расширения профицита бюджета стало увеличение доходов от ВЭД (прирост на 45% по сравнению с январем-маем 2017 г.) на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефтепродуктов. Сохранение текущих тенденций будет способствовать снижению объемов рефинансирования госдолга, выплаты на погашение и обслуживание которого в 2018 г. должны составить порядка $3,8 млрд.».

В приведенной цитате содержится и один из вариантов ответа на второй вопрос: мол, денежка складируется в профицитном бюджете во имя обслуживания госдолга. На всякий случай - вдруг недобор из других источников поставит под угрозу ранее разработанные планы расчетов с кредиторами. Хорошая версия - так сказать, финансовый менеджмент для патриотов. Но никто при этом не мешает правительству в случае чего оприходовать профицитно-бюджетную заначку и иным удобным ему способом - вариантов хоть отбавляй. То есть у государства, которому сердобольные белорусы норовят отстегнуть добровольно-заявительную копейку за собранный хворост, имеются существенные резервы. Видимо, их назначение носит ситуативный характер и зависит от того, по какому сценарию будет развиваться экономика РБ во II полугодии.

Впрочем, еще в июне премьер-министр Андрей Кобяков усомнился в существовании этой финансовой «подушки безопасности»: «Складывается впечатление, что страна из года в год располагает свободными ресурсами. На деле мы испытываем их недостаток. Я давал поручение Минфину проработать вопросы формирования реального размера профицита, как это принято в международной практике. Пока на основании предложенных документов не вижу, что эта тема урегулирована». Пока же статистика показывает: свободные ресурсы есть, и доверие к ней никак не меньше доверия к премьеру.

Во многом эта особенность экономической стратегии РБ - аккуратно складируя профицитную денежку, деловито пытаться снять совсем уж копеечную стружку с «социалочки», пенсий, «гаражной экономики» и т.п., вплоть до валежника, - скопирована с аналогичных шагов правительства РФ. Почерк узнаваемый - как говорил премьер РФ Дмитрий Медведев, «денег нет, но вы держитесь». Если перередактировать медведевский наказ на белорусский лад, то к нему стоит добавить разве что просьбу рассчитаться в заявительном порядке за собранный валежник.