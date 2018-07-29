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Фотофакт: Митрополит Онуфрий принес цветы Михаилу Жизневскому

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  • 29.07.2018, 13:23
  • 1,532

Цветы были возложены и на месте гибели белорусского героя.

Митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата), возложил цветы, когда крестный ход к 1030 летию крещения Руси проходил у места гибели защитников Майдана. Цветы были возложены и на месте гибели белоруса Михаила Жизневского, сообщает nn.by.

Михаил Жизневский был родом из Гомеля, он одним из первых погиб во время Евромайдана в 2014 году.


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