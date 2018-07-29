Индия покупает американские ПВО для защиты Дели

Индия покупает американские ПВО для защиты Дели2
- 29.07.2018, 13:32
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Система подобна той, что защищает Москву и Вашингтон.
Индия намерена приобрести у США системы противовоздушной обороны NASAMS II, чтобы укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) столицы страны, Дели. Об этом пишет со ссылкой на источники в оборонной сфере газета Times of India.
По данным издания, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии, которым руководит министр обороны Индии Нирмала Ситараман, «признал необходимым» покупку элементов этой системы у Вашингтона, а также установил порог для этой сделки примерно в $1 млрд.
Если сделка состоится, то система NASAMS II может стать частью ПВО вокруг Дели и будет защищать город от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак, подобных тем, которые пережили Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году, пишет издание.
Издание отмечает, что системы ПВО, предназначенные для защиты от атак с воздуха, сейчас имеют Вашингтон, Москва и израильские города. Дели хочет построить у себя их аналог, указывают авторы статьи.
Ракетная система NASAMS II, разработанная норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon, представляет собой распределенную систему противовоздушной обороны, которая предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.