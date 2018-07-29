Reuters: Кремниевая долина оставила Россию без технологий 1 29.07.2018, 13:41

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Разорваны контракты даже с теми фирмами, которые еще не успели попасть под санкции.

Из-за санкционного режима две фирмы из Кремниевой долины прекратили продажу ряда электронных компонентов российским клиентам, несмотря на то, что те не входят в "черный список" США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники и оказавшиеся в его распоряжении документы. Этот факт показывает, что санкционная политика Америки начала напрямую влиять на российско-американское технологическое сотрудничество, указывает агентство.

Отмечается, что сектор технологий находится под особым надзором Вашингтона, поскольку речь идет о передаче Москве товаров "двойного назначения", которые Россия могла бы использовать при разработке вооружений.

В одном случае базирующаяся в калифорнийском Сан-Хосе фирма Broadcom отказала российскому производителю телекоммуникационного оборудования "Булат" в поставках микропроцессоров. Об этом агентству Reuters рассказал официальный представитель министерства торговли России. В письме от ноября 2017 года европейский дистрибьютор Broadcom объяснил решение компании "ограничениями на экспорт", веденными против России. Поставки сорвались и в этом году — переговоры по соответствующему вопросу провалились, сообщил чиновник.

В другом случае находящаяся в Сан-Хосе компания Xilinx, производящая устройства для создания микросхем, заблокировала экспорт своей продукции в Россию. Об этом заявил Ренат Юсупов, вице-президент Kraftway, российской компании, которая разрабатывает аппаратные средства связи с использованием импортных компонентов. Этот факт подтвердили агентству двое российских бизнесменов на условиях анонимности.

Хотя ни "Булат", ни Kraftway не находятся под санкциями, американские высокотехнологичные фирмы все же опасаются рисков того, что их товары могут попасть либо к российским компаниями из "черного списка" США, либо к тем, которые решат использовать американскую продукцию в оборонной сфере, пояснил агентству исполнительный директор одной российской импортной компании. По его словам, речь идет о "кумулятивном эффекте" санкций, когда американские компании в принципе опасаются продавать в Россию любую технически сложную продукцию, даже если их прямой контрагент не подпадает под санкционный режим.

"Булат" частично принадлежит компании "Ростех", в масштабный бизнес которой входит в том числе оружейный концерн "Калашников", напоминает Reuters.

Агентство напоминает, что многочисленные пакеты американских санкций начали вводиться против Москвы с 2014 года — после аннексии Крыма. Вторая волна штрафных мер, отмечает Reuters, состоялась в ответ на вмешательство России в президентские выборы, ее военную интервенцию в Сирии, а также кибератаки кремлевских служб на западную инфраструктуру. В сентябре 2016 года Минфин США добавил в "черный список" 11 российских фирм, занимающихся микроэлектроникой.