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Рабочие «Пинскдрева»: Мы знаем, что рано или поздно диктатура падет

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  • 29.07.2018, 13:52
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Совет рабочих «Пинскдрева» призвал к «итальянской забастовке».

Совет рабочих «Пинскдрева» опубликовал в соцсетях обращение к белорусам:

«30 августа 2013 года на «Пинскдреве» была проведена первая в истории постсоветской Беларуси забастовка рабочих.

Несмотря на то, что в белорусском законодательстве прописано право работников на забастовку, фактически, это право реализовать нельзя.

Современная Беларусь – особая реальность, здесь не действуют законы экономики и законы здравого смысла. Здесь говорят одно, а делают другое. Здесь могут наградить и сразу же посадить. Здесь нет безработицы, но у многих нет работы. Здесь все живут хорошо, но у многих нет денег. Здесь дураки притворяются умными, а умные притворяются дураками.

В этих условиях приходится работать и выживать большинству белорусов. Это накладывает отпечаток и на взаимоотношения между работниками и работодателями. Одни работают , гробят свое здоровье и кладут свои жизни, другие – присваивают результаты их труда и богатеют, называя рабочих людей тунеядцами, лентяями, а иногда и просто скотами.

Неспособность к диалогу начальников , превратившимися в касту неприкасаемых, сделало возможным применить единственный метод – забастовку.

Карательная машина в Беларуси устроена таким образом, что любое проявление недовольства карается сразу и как правило, максимально жестоко. Любой желающий может погуглить в Сети и найти массу примеров расправ с неугодными в Беларуси. Примеров масса, начиная от увольнений с работы и забиранием у родителей детей, заканчивая лишением свободы и внесудебными казнями. Поэтому к забастовке в Беларуси предъявляются особые требования.

Какой должна быть забастовка в Беларуси, что бы с одной стороны , достичь поставленных целей, а с другой – обеспечить безопасность участников?

Что говорит по этому поводу белорусский «закон»? Должно пройти собрание, избран забастовочный комитет, заранее в письменном виде предупреждено начальство. Все, естественно, с указанием фамилий активистов.

В стране, где действуют законы, так и происходит. Как это происходит у нас в Беларуси , мы знаем – собрание разгоняется, а зачинщиков увольняют и репрессируют. После чего начальство усиливает гнет, а люди, видя бесперспективность борьбы, сдаются. Эта система отработана десятилетиями. На «Пинскдреве» мы пошли другим путем, решив не наступать на одни и те же грабли.

Слабость любого руководства заключается в том, что оно состоит из людей определенного типа. Это , как правило, слепые исполнители приказов, лишенные собственной инициативы, ограниченные в возможностях и не желающие никаких перемен. Часто бывает, что это вообще, глупые и трусливые люди, заботящиеся только о собственном благополучии и сохранении своих должностей любой ценой. Таких можно заставить себя слушать, только говоря с ними с позиции силы.

В чем наша сила? Наша сила определяется несколькими факторами.

Во-первых, у всех нас есть общие интересы – это и зарплата, это и условия труда, это и человеческое к нам отношение.

Во-вторых, у нас есть структура, позволяющая видеть реальные настроения рабочих и активно на них влиять. Эта структура – Совет( у руководства «Пинскдрева», да и у начальства рангом повыше, так и не хватило мозгов понять, что создание настоящего профсоюза на предприятии было бы для них благом)

И в-третьих, наличие мощного интеллектуального ядра, бывшего когда-то инициатором проведения в холдинге серии игр «Что?Где?Когда?», что не оставляет никаких шансов глупым работодателям в борьбе с интеллектуальными работниками.

При такой расстановке сил и полном непонимании «хозяев» ни создавшейся ситуации, ни возможных последствий, было принято решение о проведении на «Пинскдреве» забастовки.

Для начала была выбрана «мягкая» форма, так называемая «итальянская забастовка». Формально, это даже не забастовка, а так, «день технических перерывов». Суть заключалась в том, что бы в течение дня периодически на 10 минут останавливать оборудование для наладки. Ничего противозаконного. Наоборот, это – требование всех регламентов. Как все это происходило, как мы оповещали людей , общественность и как вело себя начальство – отдельная тема, про это будет рассказано позже с приложением некоторых забавных видеосюжетов.

Организация забастовки в Беларуси имеет свои особенности. Прежде всего , это связано с тем, что ни непосредственное начальство предприятия, ни городские власти, ни сам Лукашенко, ни на какие переговоры с людьми не пойдут. Это уже нераз проверено на практике и игнорировать это - значит заранее обречь дело на провал. Поэтому все требования должны быть четко сформулированы, изложены на бумаге и опубликованы везде, где только можно. Без всяких предупреждений и обсуждений с работодателем (предполагается, что раз дело дошло до забастовки, все претензии уже были высказаны, начальство свою позицию изложило и все другие методы исчерпаны).

Неизбежность репрессий, которая так же, не требует доказательств и является в Беларуси аксиомой, налагает на организаторов необходимость заботится о своей безопасности, безопасности участников и их близких. В случае открытого противостояния с начальством, зачинщики будут уволены, а в последующих репрессиях, начальство обвинит их же - дескать, это они вас всех "подставили".

Наличие у "хозяев" прикормленных сотрудников милиции, КГБ и судей, готовых нарушать законы или трактовать их в свою пользу, обязывает участников действовать строго в рамках действующего законодательства и соблюдать революционную дисциплину. Любое нарушение закона - повод для репрессий. Если же сами "хозяева" или их пособники нарушат закон - это повод для судов, которые будут инициированы в будущем, когда рабовладельческая Система рухнет.

В условиях тотальной слежки и всеобщего запугивания, наиболее подходящей формой протеста является так называемая "итальянская забастовка".

Что такое «итальянская забастовка» можно почитать в Википедии. Мы же гордимся тем, что именно на «Пинскдреве» имела место первая забастовка такого рода в Беларуси. Про другие наши акции и мероприятия мы расскажем позже.

Мы знаем, что диктатура рано или поздно падет. Над нашей Родиной засияет солнце Свободы, власть будет принадлежать тем, кто работает и приносит пользу обществу, а не всяким паразитам, тунеядцам и моральным уродам».


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