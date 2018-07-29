Жаркая погода в Беларуси будет держаться всю неделю 29.07.2018, 13:59

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В понедельник воздух прогреется до +32 градусов.

Жара установилась на территории Беларуси и, по предварительным прогнозам, будет держаться на протяжении всей грядущей недели.

В связи с жарой в выходные специалисты объявили в стране оранжевый — предпоследний — уровень опасности. Согласно предварительному прогнозу, жаркой будет и вся грядущая неделя: температура воздуха днем будет составлять не менее 25-27 градусов тепла.

Грозы и дожди на будущей неделе ожидаются только в понедельник; по данным на сегодня, остальные дни будут ясными, иногда с переменной облачностью.

Так, по данным синоптиков, 29 и 30 июля Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, из-за чего в республике ожидается жаркая погода.

В воскресенье 29 июля местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а температура в дневные часы поднимется до 32 градусов тепла. В понедельник 30 июля в отдельных районах страны также ждут кратковременных дождей, днем температура воздуха достигнет аналогичных показателей.