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Видеохит: Серфер проехал милю на волне

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  • 29.07.2018, 14:09
Фото: Koa Smith

Уроженец Гавайских островов приехал в Намибию и поймал там «волну всей жизни».

Серфер снял на видео катание на волне у побережья Африки протяженностью в милю. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

23-летний уроженец Гавайских островов Коа Смит приехал в Намибию и поймал там «волну всей жизни». Он снял видео с помощью камеры GoPro и дрона, что позволило показать двухминутное катание как изнутри закрученной в трубу волны, так и со стороны.

В какой-то момент кажется, что волна уже закончилась, но затем она снова появилась. Видео заканчивается кадрами, показывающими Смита, который тащит доску по песку. Серфер отметил, что все в его жизни вело к этому моменту.


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