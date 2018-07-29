Путин создает союз изгоев Игорь Яковенко

29.07.2018, 14:32

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Коминтерн отдыхает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов 23 июля встретились в Тель-Авиве с главой Израиля Бенджамином Нетаньяху, на следующий день провели встречу в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой МеркельФранции Макроном.

Этот вояж произвел неизгладимое впечатление на информационную обслугу Кремля, которая пришла в радостное возбуждение и принялась хлопать в ладоши, приговаривая восторженным шепотом: «Можем повторить! Можем повторить!». Возбуждение и восторженный шепот были вызваны естественно не Лавровым, а Герасимовым, участие которого в этих встречах российскими патриотами было воспринято как демонстрация Западу той самой мамы Кузьмы, которую Путин периодически предъявляет со времен своей Мюнхенской речи.

О патриотических грёзах в связи с совместным вояжем Лаврова и Герасимова довольно подробно рассказала Любовь Степушова в статье «Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине», опубликованной на сайте «PRAVDA.RU». Автор прокремлевского ресурса сообщила, что Лавров и Герасимов «это «гонцы», которые уточняют решение по встрече Путин – Трамп». Далее, было указано, что «Берлин, меньше Париж несут прямую ответственность за приход к власти фашистского режима на Украине и развязанную в Европе войну». Оказывается, поскольку Россия провела чемпионат мира по футболу, она «могла бы дать теперь откровенные разъяснения европейским тяжеловесам о своей позиции по Украине».

Почему до ЧМ-2018 Россия скрывала свою позицию по Украине, а после мундиаля решила пойти на откровенность, понять решительно невозможно. Мало того, по мнению Степушовой эта позиция «решительно изменилась». И в этой связи автор «PRAVDA.RU» предлагает «вспомнить предложение Путина провести референдум в Донбассе». Далее тон автора становится просто угрожающим: «Вариант «тяжелых последствий для государственности Украины» в случае эскалации ситуации не исключается, и он будет дан по плану Генштаба». Суть статьи – в ее концовке: «Это нечто в виде посыла Путина Меркель и Макрону: «Поговорите с Герасимовым, если Лавров не убедителен».

Милитаристские грёзы Любови Степушовой, изложенные выше, - это не только ее личные мечты о том, как Россия, наконец, перейдет в общении с миром на язык «дипломатии танков и «искандеров». Это – мечта всех тех, кто сегодня живет в российском телевизоре и в целом доминирует в информационном поле России.

Программа «60 минут» от 25.07.2018 была целиком посвящена военно-дипломатическому тандему Лаврова-Герасимова. Тон обсуждению задала ведущая Ольга Скабеева, заявив: «Если министерство обороны обсуждает ситуацию на Украине, то эту ситуацию можно решить очень быстро». Сыну Ольги Скабеевой всего 4 года, то есть ему не грозит погибнуть в процессе «быстрого решения» украинской ситуации. Ее муж, Евгений Попов, находится все время рядом, и дома и в студии. «Быстро решать» ситуацию в Украину тоже не поедет. Поэтому Ольга Скабеева полагает, что такие чудовищные вещи может говорить совершенно спокойно. Видимо, не понимает, что «быстрое решение» украинских проблем с помощью министерства обороны неизбежно приведет к длительным проблемам для самой России. Как это было с одной страной, которая в прошлом веке «быстро» решала ситуацию в Чехословакии, Австрии, Польше, Великобритании, Франции, СССР, после чего человечество решило ситуацию в этой стране, и она несколько десятилетий тяжело болела и выздоравливала после своих «быстрых решений».

Новому тандему Лавров – Герасимов больше всего обрадовались главные спикеры партии войны в телевизоре, депутаты Никонов и Ж. Депутат Никонов объявил, что «Лавров и Герасимов обсуждали в Париже и Берлине ту идею, которую Путин обсуждал с Трампом – референдум». Депутата Никонова совершенно не смутило то, что администрация президента США уже заявила о том, что референдум в Донбассе невозможен, что подтвердил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, который сказал: «никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным». Для депутата Никонова позиция США не имеет никакого значения. «Вопрос о референдуме вброшен и обсуждается», - сообщил депутат Никонов. Очевидность того, что ни Меркель ни Макрон не поддержат референдум на территории непризнанных «государств», находящихся под контролем России и ведущих войну с Украиной, Никонова также не смущает. Главное, что «вопрос вброшен и обсуждается». Что касается причин, по которым следует проводить референдум на территории Украины без ее согласия, то у депутата Никонова есть на этот счет аргументы. «Украина – это падающее государство. Но падать она будет долго», - приговорил депутат Никонов. И тут же подкрепил приговор аналогией: «Вот, например, Сомали. Падает и падает». Сравнение стран бывшего СССР со странами африканского континента занятие увлекательное. Россию, например, довольно часто сравнивают с Зимбабве, а ее предшественника, СССР – с Верхней Вольтой с баллистическими ракетами.

Со своим коллегой по Госдуме не согласился Ж., который описал ближайшее будущее Украины иначе. «Львов станет столицей нового государства – Галиции», - торжественно объявил Ж. – «Все остальное возвращается в Россию. И никто – ни Макрон, ни Меркель не пикнет!». Потом Ж. довольно долго орал про то, что в России «самая могущественная в мире экономика», про то, что «мы во всем мире создали промышленность» и «всех накормили».

Украинский политолог Вадим Трюхан возразил, что «Россия ведет себя в отношении соседей как хулиган». Надо отметить, что в программе «60 минут» по сравнению с соловьевскими «Вечерами» или с программой Артема Шейнина «Время покажет» царит политкорректность и плюрализм. Соловьев бы не дал украинскому политологу договорить эту фразу до конца, а Шейнин бы тут же наглядно показал, как ведут себя настоящие хулиганы. А тут Вадим Трюхан фразу договорил и остался цел. Правда после этого на него налетел Ж. и стал орать, что «мы будем спасать все население бывшего Советского Союза». По мнению Ж. во всех странах бывшего СССР надо проводить референдумы каждый год и тогда «все скажут, что хотят обратно в состав России».

К идее «референдума» в Донецке многие отнеслись с неоправданным, на мой взгляд, пренебрежением. Полагая, что вполне предсказуемое нежелание США и Европы участвовать в этом международном хулиганстве станет препятствием для Путина учинить его самостоятельно. Забывая, что он никого не спрашивал, когда аннексировал Крым и оккупировал часть Украины. Путин вполне целенаправленно создает союз государств-изгоев, которые путем взаимного признания будут обеспечивать себе квази-легитимность. Асад уже признал Южную Осетию. Плюс Абхазия, Приднестровье, «ДНР», «ЛНГ», плюс Россия – чем не альтернативная «Лига Наций», состоящая из неплохо вооруженных бандитов и полностью контролируемая путинской Россией. Коминтерн отдыхает – такого бандитского интернационала, да еще с ядерным арсеналом мир еще не видел.

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