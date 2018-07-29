Назад в СССР Константин Боровой

29.07.2018, 14:44

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Константин Боровой

Фото: RFL

Американским шпионам незачем знать, что там «разрабатывают» в Зеленограде.

Борьба с продажной девкой капитализма кибернетикой в 48-53 годах во время борьбы с безродными космополитами имела печальные последствия для СССР.

IBM-360 была разработана в США в 1959 году.

Усилиями разведки были выкрадены комплектующие детали, а с помощью британской фирмы ICL было получено программное обеспечение уже в 1979 году.

В СССР началось производство серии компьютеров ЕС ЭВМ.

Технологическое отставание СССР в этот момент по объективным оценком составляло 15-20 лет.

К 1980 году оно составляло уже 25 лет.

Технология кражи и копирования современных технологических достижений создавало условия, когда технологическое отставание нарастало со временем.

К 1990 году это отставание оценивалось в 30 лет.

Появившиеся на рынке Москвы массовые персональные компьютеры IBM PC XT, а потом и AT, Зеленоград обещал скопировать и начать массовое производство очень быстро, уже в 2003 году.

Серьезные эксперты говорили, что такое отставание уже нельзя оценивать десятилетиями, потому что это было отставание НАВСЕГДА,

Изменение климата в отношении России, отмена Поправки Джексона — Вэника, создало уникальную ситуацию, когда доступность современных технологий для России стало полным. Отставание в одночасье ИСЧЕЗЛО.

Свое получили и спецслужбы и военные.

Спецслужбы — «Ну надо же помочь русским в борьбе с терроризмом, пусть у них будет всем нужная стабильность».

Военные — «Не дай Бог их ракеты и ядерные боеголовки нанесут им самим ущерб. Они же друзья теперь, холодная война закончилась».

В 1998 году ФСБ получило несколько высоко производительных компьютеров. Доносы и компроматы на противников КГБ стали обрабатываться самыми современными средствами, а не накапливаться в горы бумаг.

Даже в 2003 году, когда комитет по безопасности Конгресса рассматривал очередную заявку российских спецслужб на обновление их компьютеров большей производительностью, было принято положительное решение.

Главные эксперты комитета, бывшие сотрудники КГБ, нанятые в штат комитета, дали свое заключение о безопасности такой поставки.

Соображения по этому поводу бывшего крупного предпринимателя, бывшего депутата, главного редактора журнала Америка, было решено в расчет не принимать — он же явный «инвалид коммунизма», а холодная война, о которой он продолжает говорить, давно закончилась.

Шустрым американским спецслужбам понадобилось всего 15 лет, чтобы опять включить мозги.

Главный бонус, который был у России после СССР, это не высокие цены на нефть, не доступные финансовые рынки, а неожиданное халявное технологическое равенство с Западом.

Уже с 2014 года прошла информация о краже больших партий современных микросхем на рынке США российскими разведчиками — отставание началось опять.

Вот теперь это будет настоящее импортозамещение.

Восстановление Зеленограда, где во времена СССР копировались свеженькие микросхемы, займет не больше 5 лет.

Хотя, начать можно и со «Спидолы», «Рубина» и черно-белых органайзеров производства РОСНАНО.

Им уже закрыли легальный вход на Силиконовую Долину, есть чем теперь заняться.

И у СВР теперь есть важное правительственное задание — тащить все секреты.

Наверняка, как это уже было в СССР, опять будет модно держать на журнальных столиках глянцевые журналы, где все достижения электроники будут представлены красивыми картинками.

А навигаторы, как в СССР, можно запретить. Все равно ГЛОНАСС накрылся.

Константин Боровой, «Фейсбук»