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Жители Москвы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

  • 29.07.2018, 14:56
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Фото: Влад Докшин/«Новая газета»

Акцию организовала Либертарианская партия.

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию организовала Либертарианская партия, сообщает «Новая газета».

На митинг призвали прийти не только тех, кто выступает против увеличения пенсионного возраста, но и тех, кто недоволен ростом цен на бензин, увеличением НДС, а также вступлением в силу так называемого «закона Яровой».

Фото: Влад Докшин/«Новая газета»

Днем ранее, 28 июня в крупных городах России также прошли митинги против повышения пенсионного возраста, большинство из них организовывала КПРФ.

В Москве, по информации партии, вышли 100 тысяч человек, в «Белом счетчике» насчитали 12 тысяч человек, а в МВД — 6,5 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция состоялась возле Финляндского вокзала. По данным полиции, на площадь пришли 1,5 тысячи человек.

Окончательных итогов о количестве участников акции по всей России организаторы и полицейские не приводили. Ресурс МБХ, вел трансляции с митингов из 90 городов.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.


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