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Белорус показал секретную ракетную базу Северной Кореи

  • 29.07.2018, 14:52
Фото: maxim-nm.livejournal.com

О тайных бункерах Ким Чен Ына и СССР – в репортаже Максима Мировича.

«Друзья, очень хорошая новость — Северная Корея начала разбирать ракетную базу в Сохэ, на которой размещался военный городок, хранилище ядерных боеголовок и стартовая площадка открытого типа. Наверное, вы слышали, что Ким Чен Ын пугал всех вокруг запуском ядерной ракеты? Она должна была полететь с ядерной базы в Сохэ. После недавней встречи с Дональдом Трампом Ким Чен Ын решил постепенно разоружаться и демонтировать ракетную базу», - пишет белорусский блогер Максим Мирович.

«По словам западных СМИ, прямо сейчас идет демонтаж ракетной базы в Сохэ, и у нас есть последняя возможность посмотреть на спутниковых снимках, что же представляла из себя секретная северокорейская ракетная база. И ещё очень интересно сравнить её с теми базами, что были построены в СССР.

Итак, в сегдоняшнем посте — рассказ о том, что представляет из себя северокорейская ракетная база, сравнение её с похожей советской, а также интересный вопрос. В общем, заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте)

Итак, вот что представляет из себя секретная военная ракетная северокорейская база в Сохэ. Как и в СССР, база находится в далеке от крупных населенных пунктов, назодится посреди зеленой зоны и имеет обширный охранный периметр, который на плане отмечен белой линией. В верхней части базы располагается военный городок, в центре — стартовая площадка для ракет, а на юге базы располагается подземное хранилище ядерных боеголовок. В случае "боевой тревоги" персонал из военного городка соединяет ракету с боеголовкой и везет ее на стартовую площадку.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Разумеется, ракетная база тщательно охраняется На заброшенной советской ракетной базе "Гомель-30", на которой я побывал этой осенью, остатки охранного периметра выглядят вот так. Думаю, в Северной Корее что-то подобное, только в рабочем состоянии — причём, вероятнее всего, охранных периметров несколько. Первый (белая линия на карте) охраняет базу от постронних лиц, плюс есть внутренние периметры с разными уровнями допуска — например, далеко не все могут попасть в бункеры или на стартовую площадку.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Военный городок на базе в Сохэ совсем небольшой — он состоит из одной главной улицы, вдоль которой размещаются жилые дома-казармы. Дополнительных построек вроде магазинов и прочего не видно — видимо, тут живут только военные, которым привозят всё необходимое.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В СССР при крупных ракетных базах часто размещались довольно большие военные городки со школой, детским садом и несколькими магазинами. Но в целом структура того же "Гомеля-30" была похожа на северокорейский военный годорок — одна улица и несколько зданий. Как и в Северной Корее, городок был закрытым. После распада СССР город октрыли, и вместо "Гомель-30" он стал называться Заречье.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вот так выглядит со спутника стартовый полигон для запуска северокорейских ракет. Это площадка открытого типа — то есть, ракету устанавливают прямо на ней с помощью вертикальных опор, после чего ракету заправляют топливом и окислителем, и ракета стартует.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В СССР стартовые площадки открытого типа строились только на начальном этапе "холодной войны", в начале пятидесятых годов. В конце пятидесятых-начале шестидесятых СССР стал строить стартовые площадки закрытого (шахтного) типа — считалось, что это поможет сохранить ракеты в случае "превентивного удара вероятного противника". Один из топов такого комплекса назывался "Двина" и находился, например, в Беларуси и в Литве.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А вот так в Северной Корее выглядит хранилище ядерных боеголовок. Само хранилище — подземное, это большой бетонный бункер с обваловкой, обваловка нужна на случай ядерного взрыва где-то поблизости — она помогает минимизировать ударную волну. Недалеко от выхода из бункера находится погрузочная рампа — здесь ядерную боеголовку перегружают на рельсы, после чего видимо прямо тут соединяют с ракетой и везут на стартовую площадку.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В СССР всё было примерно так же — за исключением того, что ракеты и боеголовки хранились в разных комплексах, расположенных поблизости. Вот так выглядит выход из подземного хранилища ядерных боеголовок в "Гомель-30" — в комплексе ЦБХ было всего четыре таких хранилища.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Шиферный навес. В СССР был нужен для дополнительной маскировки — хотя все работы по погрузке/разгрузке проводились внутри закрытого помещения. В Северной Корее немного иначе — вся площадка открыта. Сейчас нет смысла в дополнительной маскировке — спутниковые средства наблюдения достигли такого уровня, что ничего скрыть невозможно.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Закрытое помещение с погрузочной рампой для боеголовок из "Гомель-30":

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Рельсы для тележек и ряд бетонных гермодверей. В случае нештатной ситуации двери закрывались, и ядерное хранилище становилось ядерным могильником. В Севреной Корее явно что-то похожее, я вообще не удивлюсь, если узнаю, что тамошние бункеры строили советские специалисты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Прямо здесь в "Гомель-30" лежали ядерные боеголовки».

Фото: maxim-nm.livejournal.com

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