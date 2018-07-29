Пять продуктов, которые нужно есть каждый день 29.07.2018, 15:17

Полезные советы от диетолога.

Чтобы быть здоровым и энергичным, нужно внимательно относиться к рациону. Например, знать, когда и какие продукты лучше употреблять, пишет диетолог Маша Ефросина в колонке для «Нового Времени»:

Продукт №1. Фрукты

Это очень объемное понятие, фруктов действительно много, поэтому развею самые расхожие заблуждения.

Фрукты могут навредить, ведь в них есть фруктоза, которая в больших количествах даже вреднее, чем сахар. Поэтому фрукты необходимо употреблять до обеда, когда обмен углеводов в организме происходит активней.

Я ем фрукты на завтрак, делаю из них салаты и совершенно ни в чем себя не ограничиваю. Стараюсь по возможности употреблять сезонные фрукты, но зимой это сложно. Поэтому тогда перехожу на мандарины, апельсины и бананы.

Все должно быть в меру, и фрукты тоже. История о том, чтобы вечером, плотно поужинавши, съесть мисочку фруктов, – неправильна. Я тоже так делала, когда худела: съедала на ужин рыбу с овощами, а затем закусывала яблоками. Ведь думала, что от фруктов не может быть вреда. Но вред есть, ведь это сахар.

Фрукты нужно съедать до основного приема пищи, ведь они создают брожение, которое пагубно влияет на пищеварение и производит токсины. А вот если за 20 минут до еды вы съедите банан, фруктовый салат или яблоко, то, во-первых, немного насытитесь и за обедом много не съедите. Во-вторых, фрукты переварятся очень быстро, и никакого брожения не произойдет. Организм будет вам благодарен. В-третьих, такой правильный, рациональный прием еды не погубит вас, а наоборот – насытит витаминами. Простая рокировка – и ваш путь к долголетию уже открыт.

Продукт №2. Овощи

Здесь тоже есть свои секреты. Для начала, разделю овощи на сырые и обработанные. Сырые овощи рекомендуется употреблять на завтрак или обед, а вечером отдавать предпочтение овощам обработанным, ведь кишечник тогда работает по-другому.

Овощи должны составлять 70% рациона. Они способны помочь переварить даже самую сложную еду. В прошлом, когда у меня была сильная зависимость от сладкого и я сидела на диетах, специалисты рекомендовали даже конфету съедать с салатом. Это меня шокировало.

Овощи – это еще и прекрасные супы-пюре, которые являются отличным выходом в любой ситуации. Хочешь есть – пей, говорят специалисты. Если до обеда еще много времени, а голодать вам нельзя, это лучший выход. У меня всегда под рукой небольшой термос овощного супа-пюре, конечно же, без сливок, сметаны и майонеза. Это великолепный и полезный перекус, особенно на съемках, где, как правило, предлагают в основном бутерброды.

Миндаль называют женским орехом, потому что от него не поправляются

Продукт №3. Миндальные орехи

Эти уникальные орехи со мной всегда и везде. Во-первых, в них очень много полезного – белка, жиров, магния, который, кстати, борется со стрессом и депрессиями. Миндаль называют женским орехом, потому что от него не поправляются, он хорошо влияет на обмен веществ.

Конечно, если я говорю, что от него не поправляются, это не значит, что нужно съедать полтора килограмма миндаля, иначе вам просто будет плохо. Это должна быть небольшая горсть, которая помещается в ладонь. Употреблять следует отдельно от основного приема пищи. В моем случае это полдник.

Продукт №4. Злаковые

Сейчас злаковые стали спорной темой, ведь половина человечества выступает против глютена, который содержится почти во всех крупах, кроме гречки, риса и кукурузной крупы. Если у вас нет непереносимости глютена, то отказ от него – это полный бред. Ведь тогда вы лишаете себя клетчатки и полезных микроорганизмов, которые содержаться в злаковых и за которые кишечник вам всегда безумно благодарен.

Если непереносимость есть, то тогда, конечно, спасайте себя. Если все в порядке, то ешьте хлеб, хлебцы, крекеры и прочее из цельных злаков. Я противница теста вроде булок и круасанов, в которых лишь белая мука, маргарин, сахар и наполнители. А цельнозерновым хлебом или кашами по утрам, которые нужны для очистки организма, не брезгуйте. Углеводы нужны, как и фрукты, в первой половине дня.

Продукт №5. Белок

Белок – это наши мышцы, кости, зрение, волосы, ногти, энергия, все наши обменные процессы. Для меня белок – это 30-40% рациона. В моем случае – это рыба, птица и сыры.

Не питаясь полноценно и не получая с пищей все необходимые вещества и элементы, я бы не смогла делать столько работы, сколько выполняю. Уверенна, что каждому человеку нужно менять свое отношение к питанию и не лениться.