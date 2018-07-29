Таллин стал лидером в ЕС по оказанию электронных услуг 29.07.2018, 15:43

Эстония славится своими онлайн-услугами.

Таллин оказался столицей ЕС с самыми развитыми электронными услугами, согласно составленному ООН рейтингу. В мировом зачете столица Эстонии разделила вторую строчку с Кейптауном, а первое место среди 40 мегаполисов рейтинга заняла Москва. В топ-5 оказались также Лондон и Париж, сообщает «Европульс».

Эксперты ООН оценивали сайты городских электронных услуг. Среди критериев — скорость загрузки, удобство навигации, совместимость с браузерами и контент. Также учитывалось, есть ли версия на иностранном языке.

Эстония славится своими онлайн-услугами. Благодаря возможности платить налоги, голосовать и управлять бизнесом через интернет эстонцы экономят примерно 5 рабочих дней в году, по словам посла Эстонии в России Арти Хилпуса.