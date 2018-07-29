Эксперты рассказали, как спастись от жары 29.07.2018, 15:51

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Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации.

Эксперты ВОЗ напоминают: в России в 2010 году продолжавшаяся 44 дня «тепловая волна» привела к тому, что смертность в этот период составила 56 тысяч человек, а в Европе в июле и августе 2003 года из-за жары умерли около 70 тысяч человек. С 2000-го по 2016 год число людей, которые подвергаются воздействию волн тепла, увеличилось в мире на 125 млн человек.

Организация подчеркивает, что «частота и интенсивность волн тепла увеличатся в XXI веке вследствие изменения климата». А продолжительные периоды высокой дневной и ночной температуры приводят к «психологическому стрессу для человеческого тела», что в глобальном масштабе усиливает факторы, ведущие к смерти. Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях, диабете и почечных заболеваниях. Жара может приводить также к снижению производительности труда, затруднять работу медицинских служб, вызывать перебои в подаче электроэнергии и транспортном сообщении.

Эксперты отмечают, что от жары, наносящей вред здоровью, нужно уметь защищаться. В частности, поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов Цельсия, а ночью не выше 24, развешивать влажные полотенца в комнатах, проветривать квартиру, раскрывая окна ночью и рано утром, а для ночного сна выбирать самую прохладную часть дома.

В жаркую погоду легко получить перегрев организма и, как следствие, тепловой удар. Поэтому россиянам, проживающим в регионах с установившейся жаркой погодой, советуют прежде всего ограничить пребывание на улице. Кроме этого, стоит значительно снизить физическую активность. Эксперты рекомендуют также потреблять больше фруктов и овощей, питаться здоровой пищей и пить воду без газа. Если прогулка неизбежна, то стоит надеть легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и взять с собой солнцезащитные очки. А для поездок следует выбирать транспорт с кондиционером и не находиться в душных помещениях без климат-систем.