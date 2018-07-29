закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Эксперты рассказали, как спастись от жары

  • 29.07.2018, 15:51
  • 1,204

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации.

Эксперты ВОЗ напоминают: в России в 2010 году продолжавшаяся 44 дня «тепловая волна» привела к тому, что смертность в этот период составила 56 тысяч человек, а в Европе в июле и августе 2003 года из-за жары умерли около 70 тысяч человек. С 2000-го по 2016 год число людей, которые подвергаются воздействию волн тепла, увеличилось в мире на 125 млн человек.

Организация подчеркивает, что «частота и интенсивность волн тепла увеличатся в XXI веке вследствие изменения климата». А продолжительные периоды высокой дневной и ночной температуры приводят к «психологическому стрессу для человеческого тела», что в глобальном масштабе усиливает факторы, ведущие к смерти. Речь идет, в частности, о респираторных заболеваниях, диабете и почечных заболеваниях. Жара может приводить также к снижению производительности труда, затруднять работу медицинских служб, вызывать перебои в подаче электроэнергии и транспортном сообщении.

Эксперты отмечают, что от жары, наносящей вред здоровью, нужно уметь защищаться. В частности, поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов Цельсия, а ночью не выше 24, развешивать влажные полотенца в комнатах, проветривать квартиру, раскрывая окна ночью и рано утром, а для ночного сна выбирать самую прохладную часть дома.

В жаркую погоду легко получить перегрев организма и, как следствие, тепловой удар. Поэтому россиянам, проживающим в регионах с установившейся жаркой погодой, советуют прежде всего ограничить пребывание на улице. Кроме этого, стоит значительно снизить физическую активность. Эксперты рекомендуют также потреблять больше фруктов и овощей, питаться здоровой пищей и пить воду без газа. Если прогулка неизбежна, то стоит надеть легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и взять с собой солнцезащитные очки. А для поездок следует выбирать транспорт с кондиционером и не находиться в душных помещениях без климат-систем.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич