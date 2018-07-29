В Куропатах сегодня пройдет совместная молитва 29.07.2018, 15:58

Представители разных конфессий помолятся в урочище.

В Куропатах сегодня пройдет совместная молитва, которая начнется в 19.00. Сбор участников акции назначен на 18.00 у камня Куропатской Голгофы, сообщил "Радыё Свабода" руководитель Движения солидарности "Разам!" Вячеслав Сивчик.

Акции почтения памяти жертв политических репрессий проходят в урочище Куропаты под Минском 29 числа каждого месяца. Именно в Куропатах массово гибли люди в 1930-е годы.