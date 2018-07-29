«Импичмент президенту, правительство в отставку» 29.07.2018, 16:15

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Фото: rfe/rl

К пенсионным протестам в России присоединились города-миллионники.

Воронеж, Краснодар, Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Ростов-на-Дону пропустили первую волну протестов, поскольку действовали ограничения на проведение массовых мероприятий, сообщает "Радио Свобода".

В Пскове, Саратове и Вологде митинги против повышения пенсионного возраста прошли уже не в первый раз, а некогда "красный" Орел, где регион и сегодня возглавляет представитель КПРФ, ограничился серией пикетов.

19 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет и для женщин – до 63. Для принятия решения хватило 327 голосов "Единой России". Не голосовали за реформу только бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская (она нажала кнопку "против") и Сергей Железняк, который не пришел на заседание, за что поплатился всеми партийными постами.

Уже после голосования в Госдуме новый срок выхода на пенсию прокомментировал Владимир Путин. Президент посетовал, что сама идея ему не нравится, однако никаких уступок обещать не стал.

Позиция Госдумы и президента подогрела протестные настроения. По сравнению с началом июля лозунги и требования стали заметно острее.

Воронеж: "Если вы молчали, то самое время выйти"

26 июля в Воронеже с разницей в час прошли два санкционированных митинга против повышения пенсионного возраста – в 18:00 у Цирка и в 19:00 на Адмиралтейской площади. Первый, организованный КПРФ, собрал примерно 1300–1500 человек, на второй митинг к несистемной оппозиции пришли 500–800.

На акции коммунистов десятки человек стояли в очереди, чтобы оставить подпись в "Листе всенародного опроса". Под заголовком: "Поддерживаете ли Вы законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию?" – записывали: "Нет". Значительную часть участников составляли люди среднего и старшего возраста.

– Люди должны выходить на пенсию в стандартном возрасте. У меня отец не дожил менее двух месяцев до пенсии… Людям нужно думать, за кого голосовать. Я принципиально голосовал против Путина, – сказал участник митинга Александр Татаринов, представившийся как борец с архитектурным бандитизмом.

Фото: rfe/rl

Что говорили выступающие на митинге КПРФ, поначалу было не слышно – возникли проблемы с микрофоном, пришлось перейти на мегафон. Прозвучали лозунги: "Пенсионная реформа не благо, а зло!", "Прочь с политической арены, Единая Россия!" и предложения лично и письменно спрашивать местных депутатов, почему они поддержали реформу. Коммунистические лидеры Воронежа Сергей Рудаков, Андрей Рогатнев, Андрей Померанцев не стеснялись говорить об "олигархической мрази", отнимающей деньги у работяг, и заявлять, что "ОПГ захватили власть в стране". С обидой вспоминали уверения Владимира Путина не повышать пенсионный возраст: "Он обещал, что продолжительность жизни к 2030 году повысится. Вот давайте дождемся 30-го года и тогда поднимем пенсионный возраст".

По словам правозащитницы Натальи Звягиной, митинг КПРФ стал первым в Воронеже, когда свободу собраний информационно поддержала мэрия.

Спустя час на Адмиралтейской площади собралась несистемная оппозиция – воронежские сторонники партии "Яблоко" и Алексея Навального, а также движение "Солидарность", Либертарианская партия и экологические активисты. Один из организаторов акции, гражданский активист Александр Болдырев совпадение митингов назвал “просто случайностью”.

– Я сделаю всё, чтобы больше мы в один день с КПРФ митинги не проводили. Мы не во всем с ними согласны, но не считаем их врагами и конкурентами. Нет у нас разногласий по пенсионной реформе, – сказал Александр Болдырев со сцены.

Митинг на неудобно расположенной Адмиралтейке был малочисленнее, зато заметно моложе. "Привет, Воронеж!" – начинали выступления спикеры. Юрист штаба Навального Данил Новиков предложил аллюзию на стихотворение пастора Мартина Нимёллера:

– В 16-м году пришли за нашей с вами свободой на тайну переписки с законом Яровой. А сейчас пришли за теми, кто всю жизнь работал на белой зарплате, производил отчисления в Пенсионный фонд. И если вы молчали, то самое время выйти, потому что в следующий раз придут за вами, а выходить будет некому.

Через хорошо настроенные динамики раздавалось: "Жулики и воры, пять минут на сборы!" и "Россия без Путина!". Примерно через час-полтора после начала неизвестный человек в темной фуфайке с капюшоном зажег фаер, который тут же погасили. Поджигавший скрылся. Во время свободного микрофона активистка НОДа Светлана в футболке "Крым Россия" попыталась обратиться со сцены к митингующим и "заставить их подумать", но ее освистали.

– Здесь встретились пострадавшие от пенсионной реформы, не интересовавшиеся политикой, и люди, которые года с 2000-го, 2011-го борются с системой, – говорил Александр Болдырев. – Посмотрите друг на друга, познакомьтесь. Если вы хотите решить проблему, вам придется объединяться.

На Адмиралтейке встретились флаги, плакаты и лица, что ранее побывали у Цирка. Сергей, "свободный человек из народа" сообщил, что пришел на оба митинга потому, что любит общаться с людьми. В эффективность малочисленных акций он не верит: "Люди не ходят, так как не верят, что митинги что-то изменят". На обеих акциях побывали Катя и Аня – ученицы 10-го класса, им 16 лет, в этом году были онлайн-наблюдателями на выборах. "Я считаю, не важно, каких политических взглядов придерживаешься, важно, что ты против пенсионной реформы", – говорит Катя.

Выступающие акцентировали внимание не только на пенсионной реформе, но и требовали перемен в самой системе государственной власти – отставки президента и правительства, люстрации чиновников, а также проведения референдума. Разошлись митингующие затемно. Ближе к концу устно приняли резолюцию "против проведения

Вологда: "Воруют и врут!"

Жители Вологодской области обычно не очень активно ходят на акции протеста, но пенсионная реформа вывела людей на улицы. В июне и июле прошло уже несколько митингов, организованных коммунистами и сторонниками Алексея Навального.

Общую позицию собравшихся на митинге коммунистов коротко обозначил со сцены один из организаторов акции Олег Савельев: "Воруют и врут!".

Надежда, пришедшая на митинг коммунистов 26 июля вместе с мужем, расстраивается из-за его здоровья:

– У него две трудовые книжки, ему до пенсии четыре года оставалось, а теперь восемь. Здоровья не хватит. У меня тоже зарплата небольшая, и та серая, мне за полгода дали справку 2-НДФЛ на сумму 15 тысяч рублей, в налоговой сказали, они с таких сумм даже вычет не делают. А мне на лекарства деньги нужны. Что, Путин этого не знает? Я жалобы ему отправляла. И Топилину тоже. Одни отписки в ответ.

Многие вологжане приходят на все митинги против повышения пенсионного возраста, независимо от того, кто их организовал. Говорят, тема слишком важная, нельзя делиться на партии и группы – надо объединяться.

Например, студентка Вологодского государственного университета Оксана Ханова пришла вместе с мамой на митинги и 26 июля, и 28 июля. Оксане, серебряной медалистке, окончившей бакалавриат инженерно-строительного факультета с красным дипломом, пришлось учиться на магистратуре платно – бюджетные места закрыли.

– Путин говорит, у нас образование бесплатное. Вот прямо врет в глаза, – констатирует ее мама, Любовь Леонидовна.

Она работает преподавателем в колледже, одна воспитывает двух дочерей, учить дочь платно выходит в копеечку для семейного бюджета. Самой Любови Леонидовне приходится работать на две ставки. Говорит, больше так не выдержит.

– Муж умер, не дожив до 50 лет. А тут еще пенсионный возраст поднимают, – возмущается вологжанка. – Я уже на четвертый митинг прихожу. В 2000-х годах, когда пришел Путин, мы с мужем подумали, что теперь наладится все, будет хорошо, но все эти годы я ходила по улицам и не могла понять, почему так все хуже и хуже становится. Не могу понять, что происходит: по телевизору говорят, что все хорошо, а на самом деле все не так – сельское хозяйство загибается, промышленность тоже, медицина платная.

В субботу, 28 июля, на митинг сторонников Навального в Вологде, несмотря на "дачное время", собралось еще больше народа – как и полиции. Правоохранители разошлись небольшими группами по всему периметру площади.

Евгению Родичеву до пенсии еще далеко. Многие его сверстники о пенсии пока даже не задумываются.

– Я тоже задавал себе такой вопрос, почему молодежь не протестует, зачем мне это нужно. Я думаю о своем будущем, смотрю, какая обстановка у нас в стране, мне она не нравится. Это тоталитарный режим, который нужно менять, – считает Евгений.

Стоящая рядом женщина возмущалась олигархами.

– На их зарплаты можно строить целые дома, для сирот хотя бы. С 1 августа Думу распустить, деньги им за отпуска и зарплату за июль не выдавать! Импичмент президенту, правительство в отставку! Хозяйственник нужен, а не кагэбэшник! Лес китайцы пилят, а что у нас, свои-то люди не могут это делать? Из детских домов молодежь выходит – и в тюрьмы, работы-то нет. Все производство в Вологде уничтожено.

Называть свою фамилию вологжанка отказалась:

– Нас многих таких, какая разница. Галя меня зовут.

Выступивший со сцены пенсионер Николай Жаравин стал объяснять вологжанам, как им врут с экранов телевизоров:

– Наша областная статистика сделала расчеты: к 2030 году средняя продолжительность жизни вологжан будет всего 74 года. Никаких не 80 лет, как сказал президент. А сейчас вообще всего 64,7 года. Если этот закон вступит в силу, единицы из мужиков будут получать пенсию. Это в целом по области, а если брать сельские районы, то на сегодня там средняя продолжительность жизни 63,7 года.

Зачем нам такая реформа? Нам надо гнать не только в шею правительство во главе с Медведевым, нам надо гнать "Единую Россию" из Государственной думы, тогда и решения будут приниматься в пользу большинства населения, а не 10 процентов олигархов и членов их семей и силовиков, чьи интересы представляет президент Путин в нашей стране.

Фото: rfe/rl

Екатеринбург: "Это они оппозиция своему народу!"

В столице Урала 28 июля состоялся один из самых массовых в стране митингов против повышения пенсионного возраста. Акция, организованная свердловским обкомом КПРФ, привлекла внимание разных оппозиционных активистов города, включая партию "Яблоко", движение "Левый фронт", "Либертарианскую партию" и других. Со сцены выступали в основном коммунисты.

Нынешняя пенсионная система была введена в советские времена, напомнил всем лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Вразрез официальной версии он заявил, что за прошедшие десятилетия средняя продолжительность жизни заметно упала по сравнению с советским временем: "А возраст выхода на пенсию при этом хотят повысить".

Наталья Крылова, лидер ячейки КПРФ в соседнем Асбесте (ее команда завоевала большинство в Асбестовской городской Думе), сконцентрировала внимание на требовании об отставке Медведева и Путина, в том случае если президент подпишет новый пенсионный закон. Смелые заявления вызвали шквал одобрения.

Не дожидаясь окончания екатеринбургского митинга, Крылова уезжала в Асбест, где также был запланирован митинг против пенсионной реформы. По ее ожиданиям, на митинг могли выйти порядка 1000 человек, что очень много для 60-тысячного города:

– Нам не дали провести акцию в центре города. Видите ли, там дороги перекрываются под какие-то ралли для деток олигархов. В итоге мы идем в старый сквер, где будем требовать отправить в отставку правительство Медведева. В Асбесте сейчас пенсия от 8 до 13 тысяч рублей. У нас, чтобы нормально жить, пенсия должна быть минимум 20 тысяч.

Пришедший на митинг лидер списка партии "Яблоко" на выборах в городскую Думу Константин Киселев заявил, что не сомневается в эффективности митинга, обратив внимание на то, как меняется сознание людей:

– Сегодня здесь собрались разные политические силы, и все понимают, что в стране творится безобразие. Люди объединяются несмотря на большие противоречия во взглядах. Я думаю, что после таких акций возможен провал "Единой России" на выборах 9 сентября, но не факт, что это приведет к остановке пенсионной реформы. Деньги в стране разворовываются, и власть тупо ищет новые способы обогащения, а все обещания, что повышение пенсионного возраста приведет и к повышению самих пенсий, – полный бред.

К пенсионным протестам в России присоединились города-миллионники, в которых проходили игры чемпионата мира по футболу. Воронеж, Краснодар, Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Ростов-на-Дону пропустили первую волну протестов, поскольку действовали ограничения на проведение массовых мероприятий. В Пскове, Саратове и Вологде митинги против повышения пенсионного возраста прошли уже не в первый раз, а некогда "красный" Орел, где регион и сегодня возглавляет представитель КПРФ, ограничился серией пикетов.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Саратове

19 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет и для женщин – до 63. Для принятия решения хватило 327 голосов "Единой России". Не голосовали за реформу только бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская (она нажала кнопку "против") и Сергей Железняк, который не пришел на заседание, за что поплатился всеми партийными постами.

Уже после голосования в Госдуме новый срок выхода на пенсию прокомментировал Владимир Путин. Президент посетовал, что сама идея ему не нравится, однако никаких уступок обещать не стал.

Позиция Госдумы и президента подогрела протестные настроения. По сравнению с началом июля лозунги и требования стали заметно острее.

Митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля в Воронеже

Воронеж: "Если вы молчали, то самое время выйти"

26 июля в Воронеже с разницей в час прошли два санкционированных митинга против повышения пенсионного возраста – в 18:00 у Цирка и в 19:00 на Адмиралтейской площади. Первый, организованный КПРФ, собрал примерно 1300–1500 человек, на второй митинг к несистемной оппозиции пришли 500–800.

На акции коммунистов десятки человек стояли в очереди, чтобы оставить подпись в "Листе всенародного опроса". Под заголовком: "Поддерживаете ли Вы законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию?" – записывали: "Нет". Значительную часть участников составляли люди среднего и старшего возраста.

– Люди должны выходить на пенсию в стандартном возрасте. У меня отец не дожил менее двух месяцев до пенсии… Людям нужно думать, за кого голосовать. Я принципиально голосовал против Путина, – сказал участник митинга Александр Татаринов, представившийся как борец с архитектурным бандитизмом.

Александр Татаринов, Воронеж

Что говорили выступающие на митинге КПРФ, поначалу было не слышно – возникли проблемы с микрофоном, пришлось перейти на мегафон. Прозвучали лозунги: "Пенсионная реформа не благо, а зло!", "Прочь с политической арены, Единая Россия!" и предложения лично и письменно спрашивать местных депутатов, почему они поддержали реформу. Коммунистические лидеры Воронежа Сергей Рудаков, Андрей Рогатнев, Андрей Померанцев не стеснялись говорить об "олигархической мрази", отнимающей деньги у работяг, и заявлять, что "ОПГ захватили власть в стране". С обидой вспоминали уверения Владимира Путина не повышать пенсионный возраст: "Он обещал, что продолжительность жизни к 2030 году повысится. Вот давайте дождемся 30-го года и тогда поднимем пенсионный возраст".

По словам правозащитницы Натальи Звягиной, митинг КПРФ стал первым в Воронеже, когда свободу собраний информационно поддержала мэрия.

Митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля в Воронеже

Спустя час на Адмиралтейской площади собралась несистемная оппозиция – воронежские сторонники партии "Яблоко" и Алексея Навального, а также движение "Солидарность", Либертарианская партия и экологические активисты. Один из организаторов акции, гражданский активист Александр Болдырев совпадение митингов назвал “просто случайностью”.

Если вы молчали, то самое время выйти, потому что в следующий раз придут за вами, а выходить будет некому

– Я сделаю всё, чтобы больше мы в один день с КПРФ митинги не проводили. Мы не во всем с ними согласны, но не считаем их врагами и конкурентами. Нет у нас разногласий по пенсионной реформе, – сказал Александр Болдырев со сцены.

Митинг на неудобно расположенной Адмиралтейке был малочисленнее, зато заметно моложе. "Привет, Воронеж!" – начинали выступления спикеры. Юрист штаба Навального Данил Новиков предложил аллюзию на стихотворение пастора Мартина Нимёллера:

– В 16-м году пришли за нашей с вами свободой на тайну переписки с законом Яровой. А сейчас пришли за теми, кто всю жизнь работал на белой зарплате, производил отчисления в Пенсионный фонд. И если вы молчали, то самое время выйти, потому что в следующий раз придут за вами, а выходить будет некому.

Через хорошо настроенные динамики раздавалось: "Жулики и воры, пять минут на сборы!" и "Россия без Путина!". Примерно через час-полтора после начала неизвестный человек в темной фуфайке с капюшоном зажег фаер, который тут же погасили. Поджигавший скрылся. Во время свободного микрофона активистка НОДа Светлана в футболке "Крым Россия" попыталась обратиться со сцены к митингующим и "заставить их подумать", но ее освистали.

Фото: rfe/rl

Митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля в Воронеже

– Здесь встретились пострадавшие от пенсионной реформы, не интересовавшиеся политикой, и люди, которые года с 2000-го, 2011-го борются с системой, – говорил Александр Болдырев. – Посмотрите друг на друга, познакомьтесь. Если вы хотите решить проблему, вам придется объединяться.

На Адмиралтейке встретились флаги, плакаты и лица, что ранее побывали у Цирка. Сергей, "свободный человек из народа" сообщил, что пришел на оба митинга потому, что любит общаться с людьми. В эффективность малочисленных акций он не верит: "Люди не ходят, так как не верят, что митинги что-то изменят". На обеих акциях побывали Катя и Аня – ученицы 10-го класса, им 16 лет, в этом году были онлайн-наблюдателями на выборах. "Я считаю, не важно, каких политических взглядов придерживаешься, важно, что ты против пенсионной реформы", – говорит Катя.

Выступающие акцентировали внимание не только на пенсионной реформе, но и требовали перемен в самой системе государственной власти – отставки президента и правительства, люстрации чиновников, а также проведения референдума. Разошлись митингующие затемно. Ближе к концу устно приняли резолюцию "против проведения пенсионной реформы до тех пор, пока в России не начнет расти экономика".

Митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля в Воронеже

Вологда: "Воруют и врут!"

Жители Вологодской области обычно не очень активно ходят на акции протеста, но пенсионная реформа вывела людей на улицы. В июне и июле прошло уже несколько митингов, организованных коммунистами и сторонниками Алексея Навального.

Общую позицию собравшихся на митинге коммунистов коротко обозначил со сцены один из организаторов акции Олег Савельев: "Воруют и врут!".

Надежда, пришедшая на митинг коммунистов 26 июля вместе с мужем, расстраивается из-за его здоровья:

Митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля в Вологде

– У него две трудовые книжки, ему до пенсии четыре года оставалось, а теперь восемь. Здоровья не хватит. У меня тоже зарплата небольшая, и та серая, мне за полгода дали справку 2-НДФЛ на сумму 15 тысяч рублей, в налоговой сказали, они с таких сумм даже вычет не делают. А мне на лекарства деньги нужны. Что, Путин этого не знает? Я жалобы ему отправляла. И Топилину тоже. Одни отписки в ответ.

Многие вологжане приходят на все митинги против повышения пенсионного возраста, независимо от того, кто их организовал. Говорят, тема слишком важная, нельзя делиться на партии и группы – надо объединяться.

Например, студентка Вологодского государственного университета Оксана Ханова пришла вместе с мамой на митинги и 26 июля, и 28 июля. Оксане, серебряной медалистке, окончившей бакалавриат инженерно-строительного факультета с красным дипломом, пришлось учиться на магистратуре платно – бюджетные места закрыли.

– Путин говорит, у нас образование бесплатное. Вот прямо врет в глаза, – констатирует ее мама, Любовь Леонидовна.

Она работает преподавателем в колледже, одна воспитывает двух дочерей, учить дочь платно выходит в копеечку для семейного бюджета. Самой Любови Леонидовне приходится работать на две ставки. Говорит, больше так не выдержит.

Импичмент президенту, правительство в отставку! Хозяйственник нужен, а не кагэбэшник!

– Муж умер, не дожив до 50 лет. А тут еще пенсионный возраст поднимают, – возмущается вологжанка. – Я уже на четвертый митинг прихожу. В 2000-х годах, когда пришел Путин, мы с мужем подумали, что теперь наладится все, будет хорошо, но все эти годы я ходила по улицам и не могла понять, почему так все хуже и хуже становится. Не могу понять, что происходит: по телевизору говорят, что все хорошо, а на самом деле все не так – сельское хозяйство загибается, промышленность тоже, медицина платная.

В субботу, 28 июля, на митинг сторонников Навального в Вологде, несмотря на "дачное время", собралось еще больше народа – как и полиции. Правоохранители разошлись небольшими группами по всему периметру площади.

Евгению Родичеву до пенсии еще далеко. Многие его сверстники о пенсии пока даже не задумываются.

– Я тоже задавал себе такой вопрос, почему молодежь не протестует, зачем мне это нужно. Я думаю о своем будущем, смотрю, какая обстановка у нас в стране, мне она не нравится. Это тоталитарный режим, который нужно менять, – считает Евгений.

Евгений Родичев, Вологда

Стоящая рядом женщина возмущалась олигархами.

– На их зарплаты можно строить целые дома, для сирот хотя бы. С 1 августа Думу распустить, деньги им за отпуска и зарплату за июль не выдавать! Импичмент президенту, правительство в отставку! Хозяйственник нужен, а не кагэбэшник! Лес китайцы пилят, а что у нас, свои-то люди не могут это делать? Из детских домов молодежь выходит – и в тюрьмы, работы-то нет. Все производство в Вологде уничтожено.

Называть свою фамилию вологжанка отказалась:

– Нас многих таких, какая разница. Галя меня зовут.

Выступивший со сцены пенсионер Николай Жаравин стал объяснять вологжанам, как им врут с экранов телевизоров:

– Наша областная статистика сделала расчеты: к 2030 году средняя продолжительность жизни вологжан будет всего 74 года. Никаких не 80 лет, как сказал президент. А сейчас вообще всего 64,7 года. Если этот закон вступит в силу, единицы из мужиков будут получать пенсию. Это в целом по области, а если брать сельские районы, то на сегодня там средняя продолжительность жизни 63,7 года. Зачем нам такая реформа? Нам надо гнать не только в шею правительство во главе с Медведевым, нам надо гнать "Единую Россию" из Государственной думы, тогда и решения будут приниматься в пользу большинства населения, а не 10 процентов олигархов и членов их семей и силовиков, чьи интересы представляет президент Путин в нашей стране.

Митинг против повышения пенсионного возраста 28 июля в Вологде

Екатеринбург: "Это они оппозиция своему народу!"

В столице Урала 28 июля состоялся один из самых массовых в стране митингов против повышения пенсионного возраста. Акция, организованная свердловским обкомом КПРФ, привлекла внимание разных оппозиционных активистов города, включая партию "Яблоко", движение "Левый фронт", "Либертарианскую партию" и других. Со сцены выступали в основном коммунисты.

Нынешняя пенсионная система была введена в советские времена, напомнил всем лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Вразрез официальной версии он заявил, что за прошедшие десятилетия средняя продолжительность жизни заметно упала по сравнению с советским временем: "А возраст выхода на пенсию при этом хотят повысить".

Деньги в стране разворовываются, и власть тупо ищет новые способы обогащения

Наталья Крылова, лидер ячейки КПРФ в соседнем Асбесте (ее команда завоевала большинство в Асбестовской городской Думе), сконцентрировала внимание на требовании об отставке Медведева и Путина, в том случае если президент подпишет новый пенсионный закон. Смелые заявления вызвали шквал одобрения.

Не дожидаясь окончания екатеринбургского митинга, Крылова уезжала в Асбест, где также был запланирован митинг против пенсионной реформы. По ее ожиданиям, на митинг могли выйти порядка 1000 человек, что очень много для 60-тысячного города:

– Нам не дали провести акцию в центре города. Видите ли, там дороги перекрываются под какие-то ралли для деток олигархов. В итоге мы идем в старый сквер, где будем требовать отправить в отставку правительство Медведева. В Асбесте сейчас пенсия от 8 до 13 тысяч рублей. У нас, чтобы нормально жить, пенсия должна быть минимум 20 тысяч.

Пришедший на митинг лидер списка партии "Яблоко" на выборах в городскую Думу Константин Киселев заявил, что не сомневается в эффективности митинга, обратив внимание на то, как меняется сознание людей:

– Сегодня здесь собрались разные политические силы, и все понимают, что в стране творится безобразие. Люди объединяются несмотря на большие противоречия во взглядах. Я думаю, что после таких акций возможен провал "Единой России" на выборах 9 сентября, но не факт, что это приведет к остановке пенсионной реформы. Деньги в стране разворовываются, и власть тупо ищет новые способы обогащения, а все обещания, что повышение пенсионного возраста приведет и к повышению самих пенсий, – полный бред.

– Мы все когда-нибудь дойдем до пенсии. Нынешняя пенсионная система меня в целом устраивает, а то, что сейчас вводят, очень жестоко, особенно по отношению к женщинам, – говорит активистка молодежного крыла компартии Татьяна Давыденко.

– Я не знаю, зачем правительству нужна эта реформа, но я гражданин своей страны и требую, чтобы пенсионная система осталась хотя бы такой же, как сейчас. Нынешняя пенсия не позволяет полноценно жить, но это хотя бы неплохая добавка к зарплате, – отмечает Евгений Расковалов, мужчина 55 лет, которого напрямую коснется пенсионная реформа.

– Вы посмотрите, что сейчас происходит. ЖКХ свирепствует, чиновники лгут, все их ответы – фейк, законы не работают. Услышав, что еще и пенсию теперь не выплачивают, мы, разумеется, вышли, – говорит пенсионерка Людмила Ивановна Бравинец.

Елена Парий, активистка группы "Екатеринбург – За Свободу" и движения "Открытая Россия", выступая одной из последних, заявила, что оппозиция – это не те, кто пришел на митинг, а власть, которая принимает пенсионную реформу и ставящая себя в оппозицию собственному народу. Заявление Парий встретило громогласные аплодисменты собравшихся.

Митинг завершился под песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен". На выходе с отведенной для акции площадки у памятника "Черный тюльпан" всем желающим предлагали поставить подписи против пенсионной реформы. Одна из сборщиц Екатерина Лучникова рассказала, что только у нее в портфеле подписные листы с сотней подписей.

Псков: Путин – "враг государства"

– Ну где ваша молодежь, почему не пришли? – пожилая коммунистка Наталья Акимова с возмущением окинула рукой псковский гайд-парк, где коммунисты согласовали митинг 28 июля. – Ведь это вас касается в первую очередь!

Сама Наталья Аркадьевна не прийти не могла, раз уж партия приняла решение "защищать молодежные права". Перед митингом она раздавала листовки за кандидата в губернаторы от КПРФ – осенью Псковской области предстоят выборы. Народу за десять минут до начала митинга в гайд-парке было немного.

– Я думаю, люди просто… им все равно уже! – предположила Наталья Аркадьевна. – То, что люди говорят, до властей не доходит, или они не реагируют. Это начиная от референдума, который проходил в 91 году, быть Советскому Союзу или нет. Ведь 76% проголосовало за то, чтобы Советский Союз был, и все равно его не стало. Поэтому то, что народ наш говорит, это безразлично властям, они все равно будут делать то, что считают нужным.

Ближе к назначенному времени гайд-парк чудесным образом наполнился людьми, в том числе и молодежью. Григорий и Алина пришли, потому что согласны с Натальей Аркадьевной – объявленная правительством реформа действительно в первую очередь ударит по молодым людям.

– Повышение пенсионного возраста сокращает количество пенсионеров, с одной стороны, а с другой стороны – сокращает общее количество работающих молодых людей, потому что старые будут сидеть – я это не понаслышке знаю. Просто я работаю там, где это классика, – в бюджетной сфере, – говорит Григорий.

Экономике это никак не поможет, уверен он. Хуже станет ситуация и с демографией, добавляет Алина:

– В том числе, получается, что раньше можно было оставить ребенка с бабушкой и идти работать, а теперь молодежь будет еще меньше рожать, потому что не с кем оставить: детских садов нет, яслей нет, бабушка работает, потому что ей тоже надо деньги зарабатывать, и демографический кризис будет только хуже, хуже и хуже.

Владимира Путина молодые люди никогда не поддерживали, а 18 марта вообще не ходили голосовать, потому что "были за Алексея Анатольевича". Вообще, сторонников Навального среди участников митинга было немало.

Градус антипутинских настроений на митинге коммунистов поднялся на небывалую для системной оппозиции высоту. Первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат областного собрания Петр Алексеенко, открывая митинг, призвал отправить в отставку правительство и переизбрать Госдуму и президента. Лидер псковского "Яблока", депутат Лев Шлосберг напомнил о миллионных зарплатах министров: "Так им на зарплаты не хватает! Они повышают пенсионный возраст не для того, чтобы отдать деньги бедным, а чтобы оставить себе". Представитель "народно-патриотических сил" Сергей Костец призвал заклеймить "Единую Россию", проголосовавшую за реформу, званием "антинародной преступной группировки".

Кульминацией митинга стало выступление старого коммуниста Виктора Дули. Депутат Псковского областного собрания 1947 года рождения начал речь со слов: "Товарищи, пора браться за оружие!"

– Для нас пока этим орудием является наше гневное протестное слово, – добавил он специально для полицейских, которые заметно напряглись по периметру.

Виктор Федорович рассказал, что принес на митинг два лозунга – "Путин, если у тебя есть совесть, уйди в отставку!" и "Единая Россия голосует за грабеж пенсионеров". Однако полицейские отобрали плакаты, разорвали и "вот они, лежат в мусорном ящике". Полиция обслуживает интересы власти, заявил Дуля, а так не должно быть:

– Мы должны объединяться. Только так мы можем убрать главного врага нашего государства – Путина. Ведь он и без этого встал на путь преступления. Вы помните, он перенес ежегодное послание с декабря на март – это противозаконно. Он не ушел в отпуск – это тоже вопреки российскому законодательству. Он не представил свою программу кандидата – это тоже нарушение российского законодательства. Как мы должны отнестись к президенту, если он встал на путь преступления? Значит, он преступник. Логика об этом говорит.

В этот момент полицейские двинулись в сторону оратора, чтобы, видимо, сделать ему предупреждение. Заметив это движение, толпа подалась вперед и окружала Виктора Федоровича с криками: "Не дадим в обиду!" и "Позор!". Полицейские так и не смогли подойти к пожилому коммунисту, который завершал свою речь под аплодисменты:

– За единство! Да здравствует социализм! Да здравствует российский народ!

В завершении участники митинга символически отправили Дмитрия Медведева в дальний путь: карикатурный персонаж, похожий на российского премьер-министра, улетел в небо на черных воздушных шарах.

Волгоград: "Мухлевало государство и будет мухлевать с пенсиями"

В Волгограде утром 28 июля на площади Металлургов у памятника Героям обороны Царицына собралось, по оценкам организаторов митинга, более двух тысяч человек. Активисты раздавали партийные газеты и агитационные листовки, собирали подписи граждан под обращениями к депутатам Государственной думы с требованиями отменить меры, повышающие пенсионный возраст.

С импровизированной сцены вещали ораторы, участники митинга им рукоплескали и скандировали "Долой" в адрес правительства и депутатов единороссов, поддержавших пенсионную реформу. В руках митингующие держали самодельные плакаты "Помоги государству, умри до пенсии", "Волгоград против пенсионной реформы", "МВФ, руки прочь от наших пенсий", "Молодежь против пенсионной реформы", "Мне больно за маму, у нее украли 8 лет пенсионного обеспечения" и др.

Наталья Малышева работает помощником руководителя гипсового завода. Девушка считает, что правительство обманывает народ, "потому что он терпеливый и пассивный". Наталья называет меры правительства по увеличению пенсионного возраста "несвоевременными" и очень переживает за своих родителей, которые, по ее словам, могут "не дожить до пенсии":

– Надо сначала качество жизни населения улучшить, а потом пенсионный возраст поднимать. А у нас получить хорошую бесплатную медицинскую помощь невозможно. У мужчин смертность высокая. Их нужно беречь.

Пенсионерка Елена Прохорова пришла на митинг, чтобы защитить права своих сыновей и внуков. Женщина рассказала корреспонденту, что ее муж, "инвалид Советской армии", безуспешно пытается выхлопотать пенсию в Пенсионном фонде.

- Ходим в Пенсионный фонд, доказываем, что ему пенсия положена. А нам там говорят – нет, не положена. Мухлевало государство и будет мухлевать с пенсиями и дальше. С работы будут увозить людей прямо на кладбище. Мало кто до пенсии теперь доживет, – возмутилась Прохорова.

Бухгалтер Светлана Ткачева родила недавно третьего ребенка, сидит в декретном отпуске. Женщина недавно посчитала свою будущую пенсию и прослезилась. По ее расчетам, пенсия у нее будет минимальной – 8500 рублей.

– Огорчило меня решение правительства поднять пенсионный возраст. Тяжело нам придется. Хочется в здравом уме и со здоровым телом на пенсию выйти. Хочется внукам время посвятить на пенсии. Государство экономит на простых гражданах, тратит наши деньги на свои неоправданные нужды, – сказала многодетная мама.

– За судьбу детей боюсь. Может, и совсем отменят пенсию скоро. Плохо все. Наступают на права людей безнаказанно, все достижения советской власти попирают, – сказал отец Светланы, пенсионер Виктор Марков, приехавший к дочери из Камышина.

Индивидуальный предприниматель, вдова Елена Фертих занимается установкой лоджий и потолков. Женщина переживает за работающих у нее мужчин.

– У нас тяжелая работа. Как они в престарелом возрасте до пенсии будут эти работы выполнять? Я не представляю, – выразила свои сомнения женщина.

Елена считает, что правительству "надо меньше воровать, тогда на всех средств будет хватать". Она, как и многие волгоградцы, предполагает, что не доживет до пенсии:

– Я не хочу работать до гробовой доски. Я хочу быть уверена в завтрашнем дне, потому что понимаю, что с возрастом появляются всякие заболевания. Где гарантия, что после 55 лет я буду летать на крыльях? Я хочу заниматься внуками, хочу посмотреть мир, а в результате еще восемь лет буду привязана к работе.

Инженер, мать-одиночка Ольга Быкова за распространение в социальных сетях информации о митинге была уволена с работы. Генеральный директор ПТП-2 ГУП ВО "Волгоградавтотранс", по словам женщины, заставил ее написать заявление об уходе по собственному желанию.

– Без вариантов было. Написала заявление. Несправедливо это. Участвую в этом митинге, потому что не хочу до гробовой доски работать. В деревянном макинтоше меня на пенсию проводят. Вот и все, – говорит Ольга.

Ростов-на-Дону: Не верю власти с 91-го года

В Ростовской области прошли согласованные митинги в шести городах: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Аксае, Сальске, Каменск-Шахтинском, а также в поселке Зимовники и Усть-Донецком поселении. Отказано было в проведении митинга в одном городе, Белая Калитва.

Самой массовой стала акция в Ростове. Наметившийся дождик не испугал горожан и словно специально приостановился к назначенному времени. Площадь Ленина сияла алыми флагами, видными издалека, и сюда стекался народ. Молодые люди устроили селфи на фоне толпы с транспарантами. На вопрос прохожего, есть ли им дело до происходящего или просто интересно сделать красивую фоточку, обиделись: "Мы специально сюда пришли, чтобы поддержать".

На огороженной ленточками территории митинга выделялись две красные палатки, к ним шли змеевидные длинные очереди. Люди ставили подпись в знак несогласия с решением правительства о повышении пенсионного возраста и проведении всенародного референдума.

– Нас привела сюда несправедливость, длящаяся на протяжении уже скольких лет, – рассказал дальнобойщик Александр Алтухов. – Нас лишают пенсий, я считаю, что это не отсрочка, а мошенничество. Я знаю пару, оба дети войны, каждый получает 8,5 тысяч пенсии. Одна пенсия уходит на коммуналку, на вторую они живут. Как можно на 8 тысяч прожить? Но многие до пенсии вообще не доживают. У меня друг в 31 год умер от рака, он даже не курил – до последнего спортом занимался. Жил в достатке, лечился в Германии, и не спасли.

– Те, кто уходят на пенсию, в основном живут на нее 2-3 года и умирают. До 65, считаю, не доживает 70% мужчин, – добавляет другой дальнобойщик Евгений Тареев. – В нашей профессии только в моем окружении два сердечника, с ними в любой момент все может произойти.

Тареев – индивидуальный предприниматель с 2005 года, платит все налоги. Недавно, говорит, в Пенсионном фонде поинтересовался, какая за это время ему начислена пенсия – получилось на сегодня около 5 тысяч.

Открыл митинг депутат от фракции КПРФ Заксобрания Ростовской области Евгений Бессонов.

– Здравствуйте, "свободные" жители Ростова-на-Дону, – начал коммунист. – Сегодня нас оцепили, но слава богу, не колючей проволокой. Я считаю, это создаются резервации для свободных людей. Происходят страшные вещи: когда Россия кричала "Вперед! Ура-гол!", Медведев забил серьезный гол всем 50-летним, молодежи и нынешним пенсионерам, которые получат дополнительно аж 1000 рублей в месяц! Как Сечин может понять, что такое тысяча рублей в месяц, имея доход около 4 млн рублей в день!? Люди живут в других измерениях...

О том, что в стране два измерения, говорили и молодые люди. Активистка Татьяна Спорышева считает, что закон приняли те, кто прекрасно понимает, что он никогда не коснется их детей, жен, родственников.

– Они не собираются жить в этой стране. Такое ощущение, что есть два мира: они живут по своим законам, а такие законы принимают для нас, поэтому им все равно, какая у нас пенсия и в каком возрасте ее получим.

Я не понимаю, зачем нам такое правительство, которое живет в своей стране, когда весь народ живет в своей стране. Мы видим их дома, яхты, их дети учатся за рубежом, постоянно слышим о фактах коррупции – вот наши пенсии. Не надо принимать пенсионную реформу. Вы не там ищите деньги! – заявила девушка.

– Нам говорят, что через 10 лет продолжительность жизни вырастет до 80 лет, – дополнил Сергей Кривко. – Интересно, это очередная разработка Сколково, на которую Медведев опять выделит баснословные средства? Они говорят: давайте делать как в Европе – так делайте зарплаты как в Европе, пенсии и уровень жизни как в Европе! Все сферы страдают: медицина, образование, зато увеличили количество полицейских – зачем, против кого они собираются воевать? Против нас с вами.

Выступление комсомольцев сорвали овации, но больше запомнились слова ветерана "Ростсельмаша", человека преклонного возраста с трясущимися руками. Самим появлением здесь он опроверг уверенность скептиков, что пенсионеры на митинг не придут – у них уже есть пенсия.

– Нам телеэкранов власть показывает, насколько нас хотят осчастливить, они сейчас пытаются подкупить тех, кто уже на пенсии: дескать, если мы повысим пенсионный возраст, то пенсионеры заживут счастливо и богато. Я этой власти не верю с 91-го года, – заявил Вячеслав Антохин. – Она никогда не будет думать о простом человеке... Власть переступила красную черту, после чего мы молчать не будем. Это только первая наша акция протеста, дальше пойдет по нарастающей, пока они не поймут, что с народом шутить нельзя... Мы умрем, если не будем сопротивляться... А они все делают, чтобы мы поумирали. Поэтому я желаю нам всем здоровья, назло им мы должны жить, и мы должны эту власть в шею погнать – не место им в управлении страной!

Выступления сорвали овации. Вместе с аплодисментами люди скандировали: "Путин, уходи!".

Калининград: "Раньше мы голосовали за Путина, а сейчас полностью разочарованы"

В Калининграде на митинг против пенсионной реформы вышли, по предварительным данным, около тысячи человек. Противникам реформы не помешала 30-градусная жара и то, что митинг прошел на окраине города, в Южном парке – собраться в центре организаторам не разрешили власти.

Традиционно на митинг пришло много пожилых людей с флагами и транспарантами, но достаточно много оказалось и калининградцев среднего и молодого возраста, не имеющих отношения к партиям-организаторам. Одна из них – 30-летняя Ксения Гомель, привела на митинг двухгодовалую дочку.

– Я уже не могу просто сидеть дома, вздыхать, переживать и думать, что ждет меня и моего ребенка в будущем. Мало того, что я получаю 50 рублей за содержание ребенка от государства, так еще меня хотят лишить права уйти на пенсию, – рассказала Ксения. – Получается, если мы не ударимся в бизнес, не попробуем обмануть государство, не заработаем себе какие-то деньги для счастливой старости, тогда будем реально влачить свое существование и работать до смерти – в буквальном смысле. Копить страшно – нет никакой гарантии, что деньги не сожрет инфляция, они не обесценятся, как это было у наших родителей.

Елена и Виталий Лим еще недавно голосовали за Путина, но после таких реформ, говорят, доверия ему и его правительству уже нет.

– По новой реформе до пенсии мне еще долго, но я думаю о будущем, своем и наших детей, – говорит Елена. – Звала дочку, ей восемнадцать, но она сказала, что к этому времени Путин уже умрет, когда она будет пенсионеркой. Хотя, может, придет такой же. Раньше мы голосовали за Путина, а сейчас полностью им разочарованы. Хотя наши знакомые до последнего поддерживали партию власти. Думаю, сегодня они жалеют об этом.

51-летняя калининградка Людмила Ляпина тоже не пожалела выходного и пришла на митинг вместе со взрослой дочерью.

– Мне до пенсии было четыре года. Естественно, я ее ждала. Думала, буду продолжать работать, а деньги собирать на старость. Я простая рабочая-жиловщица, работаю на мясоперерабатывающем предприятии. Это тяжелый труд, я на ногах с шести утра до пяти вечера, в холоде, в сырости. До 63-х здесь точно не доработать, – рассказала женщина.

Ее будущая пенсия, говорит Людмила, вряд ли будет больше 9 тысяч. Но это все-таки деньги. И если раньше у рабочих были профсоюзы, санаторный отдых, "тринадцатая зарплата", то сейчас этого нет – оставались лишь возможность вовремя уйти на пенсию и подрабатывать.

– Половина мужчин не доживает до нынешних 65 лет. И мне кажется, я тоже не доживу, – говорит калининградский юрист Алексей Бюргер-Гассанов. – И вместо того, чтобы повысить пенсию с нищенских 8-10 тысяч рублей, людей ее лишают. Равняют нас на Европу и США, где качество жизни просто не сопоставимо. Сначала бы уровень жизни подняли, делается все против народа. Пока я вижу безрадостные перспективы. Нищенская пенсия, придется горбатиться до гроба.

Собравшиеся потребовали у властей провести референдум по пенсионной реформе. А Путину посоветовали “пойти на пенсию”.

Краснодар: "Мы не фараоны – нам в гробу пенсия не нужна"

В Краснодаре 28 июля столбик термометра поднялся выше тридцати градусов. На площади в Чистяковской роще, где КПРФ проводит мининг против повышения пенсионного возраста, ни клочка тени. До начала еще час, а люди уже стоят у сцены и у палатки, где собирают подписи против реформы.

В одной толпе – пенсионеры, родители с детьми, студенты. На эту акцию пришли не только краснодарцы, здесь и приезжие, которые добирались из других районов края. Многие приехали с плакатами: "В гробу мы увидим эту пенсию", "Пенсии, бензин, НДС, ЖКХ – не для народа, увы, как всегда!", "Сдохнем дружно на работе!", "Растет все, кроме уровня жизни и зарплаты".

Вокруг площади металлическое заграждение, всех входящих проверяет полиция. У металлодетектора останавливают женщину с плакатами в сумке, просматривают каждый ватман. Она разворачивает плакат с надписью: "Правительство в отставку! Думу – распустить!". В толпе обсуждают: "Не пропустят. Заберут. А такое тоже можно?" Женщину пропускают на площадь.

Самые предусмотрительные на митинге с зонтами – от солнца. Остальные теснятся по краю площади под деревьями у заграждения и дальше. Лица лоснятся от жары, полчаса люди безмолвствуют, пока со сцены впервые не раздается: "Правительство в отставку!". Над зонтиками поднимаются руки с плакатами, митингующие хлопают и скандируют: "Да! В отставку!"

– Мне 51 год, у меня есть северный стаж, – рассказывает Виктория. – Я планировала уйти пораньше на пенсию, чтобы посидеть с внуками. Детей своих я никогда не видела, я была всегда на работе. Но после того, как наше правительство решило принять закон о повышении пенсионного возраста, я, похоже, не увижу и своих внуков. Мне придется зарабатывать на то, чтобы прожить самой и хоть как-то помочь своим детям и внукам.

Женщина с красным флагом с символикой КПРФ добавляет: "Этот великий Путин – сволочь! Пенсионеры ходят на рынок, чтобы понюхать рыбку, которую рекламируют по телевизору. Кто ее может купить, скажите? Я не могу себе рыбы позволить покушать вдоволь на свою пенсию!"

Со сцены начинают перечислять имена депутатов, которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. "Вы знаете их имена? Нет? Я вам зачитаю!" После каждой фамилии люди свистят и кричат: "Позор!"

– Мне 48 лет. Я всю жизнь работаю, чтобы дать детям достойное образование, – рассказывает Людмила. – Пока я работала, я не видела, как росли мои дети. Теперь жду внуков. И получается, я должна идти работать до 63 лет? Дети должны сами воспитывать внуков, а внуки не должны видеть бабушку, так? Это неправильно. Я не голосовала за этого президента и за эту власть, я против этой реформы.

В толпе тем временем звучит: "Щелкаю я каналы сегодня, и везде в передачах рассказывают, как хорошо работать до усрачки лет", "Прежде, чем что-то затевать с реформой, нужно обеспечить людей работой, а не китайскими тапочками!"

– Я журналист, правозащитник, атаман. Я все время с теми, кто сражается за правду. Я был и у коммунистов, и у Навального на митингах был. Меня задерживали много раз. Мне 65 лет, мне пенсию так и не дали, хотя закон еще не действует. В стране цены растут буквально на все, образования нет, здравоохранения нет, ничего у нас нет, по сути. И почему мы должны молчать? – задается вопросом мужчина в казачьей форме.

Люди выступают против повышения пенсионного возраста, роста цен на топливо, НДС и тарифов ЖКХ. Требуют отправить в отставку действующее правительство и провести Всенародный референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста.

– Я пришла сюда, потому что наша власть… Что она творит с людьми?! Нельзя так, просто нельзя. Всему есть предел. Наша власть, очевидно, потеряла все границы. Я не выбирала это правительство, этого президента и эти реформы, – говорит Светлана. – Поэтому сегодня я здесь. Мы должны как-то донести, что мы не хотим так жить. Мы хотим жить, как люди.

Митинг объявляют закрытым, но люди не спешат расходиться. Со сцены звучат стихи: "…стариков не любят власти, слишком долго, мол, живут…".

Саратов: нецензурные эмоции

В Саратове митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста 28 июля собрал порядка двух тысяч участников.

К митингу примкнули участники других оппозиционных движений – со своими плакатами против пенсионной реформы вышли члены НОД, "Открытой России" и сторонники Алексея Навального. Среди участников выделялся мужчина, который принес на акцию чучело совы в качестве иллюстрации того, во что превратится человек, отработав на производстве 100 лет.

На акции выступил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, приобретший всероссийскую известность после того, как председатель думы Иван Кузьмин увидел экстремизм в его критике пенсионной реформы и сообщил об этом в полицию. Он поблагодарил своих единомышленников за поддержку, благодаря которой, по его мнению, он остался на свободе. Эмоционально выступила глава фракции КПРФ в Саратовской облдуме Ольга Алимова. Она заявила, что поддержавшим пенсионную реформу, дословно, "ж...у бы напорола".

Митинг был санкционирован и завершился без задержаний.

Орёл: Тишина перед выборами

Орловские коммунисты неожиданно для многих отказались от проведения в региональной столице митинга против повышения пенсионного возраста.

– Мы [в обкоме КПРФ] проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что сейчас у нас вряд ли получится собрать 10-тысячный митинг. Большинство людей в отпусках, молодежь тоже отдыхает от учебы. Возможно, получится в сентябре после губернаторских выборов, -объяснил преподаватель, член фракции КПРФ орловского горсовета Евгений Прокопов.

Кроме того, как отметил коммунист, сейчас все лучшие силы партии брошены на предвыборную кампанию врио губернатора Андрея Клычкова.

Поэтому местное отделение КПРФ поддержало всероссийскую акцию протеста серией небольших пикетов в разных районах Орла. Прокопов стоял возле памятника советскому конструктору орловского происхождения Николаю Поликарпову.

– Пикетов должно было быть больше, но мэрия не согласовала часть мест, поскольку они были заняты. Сегодня мы посмотрели, все площадки свободны, никаких мероприятий там не проводится, – посетовал коммунист.

Действительно некоторые люди подходили и говорили, что искали акции коммунистов на других площадках. Дело в том, что в партийной газете приглашение было опубликовано до официального ответа администрации. Возникла путаница.

– А как к повышению пенсионного возраста относится наше главное политическое лицо – губернатор Клычков? Он же коммунист, – спрашивает у Прокопова горожанин, который только что прошёл “народный опрос”.

Коммунист промолчал.

– Пока он врио он, естественно, дистанцируется от вопроса, – ответил за товарища рядом стоящий коллега.

По мнению однопартийца Прокопова, Клычкову надо дать время. Когда он станет губернатором, тогда ему легче будет вмешиваться в подобные вопросы. Главное, как отметил коммунист, чтобы Клычков не превратился в Потомского.

– Сейчас он действительно ведёт себя сдержанно, – ответил после небольшой паузы Прокопов.

На площадке перед проходной бывшего машиностроительного завода имени орловского революционера Михаила Медведева собрались несколько десятков человек. В руках у них флаги КПРФ и плакаты с протестными лозунгами. Горожане не из числа партийных, преимущественно предпенсионного возраста, беседуют с коммунистами о судьбе “антинародной” реформы. На улице жарко, воздух в городе прогрелся до +31 градуса.

– Вот вы собираете подписи, а потом кому отправите, министрам, которые всё это продвигают? Какой от этого практический толк? – вопрошает невысокого роста мужчина у человека с флагом.

– Они должны понимать, что народ против! – отвечает партиец.

Мужчина, видимо не удовлетворившись ответом, вздохнул и махнул рукой в знак неверия в такой способ диалога с властью.

В Орле коммунисты не просто собирали подписи против реформы, а проводили целое социологическое исследование. Результаты “народного опроса” в дальнейшем будут использоваться как дополнительный аргумент для проведения референдума по пенсионной реформе.

Тем временем парень с надписью на плакате “Повышение пенсионного возраста – расплата за назначение “нового” правительства” подошёл чуть ближе к краю достаточно оживленной проезжей части. Некоторые автомобилисты начали сигналить в знак солидарности. Находившийся неподалеку полицейский всё это видел, но никак не отреагировал.

– Некоторые люди уже подумывают брать кредит в случае если возраст поднимут, – вступает в диалог невысокая женщина в синем платье. Ей 50 лет. По словам дамы, она работает в одном из городских МУПов. – Денег ни на что не хватает. Пенсию ждут как спасение.

С высокого постамента на происходящее смотрит бюст большевика Медведева, имя которого носит некогда мощное производство. Волею судьбы, собравшиеся внизу люди весьма недовольны его однофамильцем – Дмитрием Медведевым.

Ровно в 11:00, а именно на это время было анонсировано завершение акций, партийцы начали сворачивать флаги и плакаты. Пространство перед памятником знаменитому конструктору опустело в считанные минуты.