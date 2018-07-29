Видеофакт: Никол Пашинян отправляет сына в армию 3 29.07.2018, 16:26

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Сын преьмера Армении будет служить на передовой в Нагорном Карабахе.

Сын Никола Пашиняна направлен в армию. Он будет служить на передовой в Нагорном Карабахе. «Это не хорошо и не плохо, это естественно», — сказал Ашот Пашинян журналистам в военкомате, пишет nn.by.

Журналисты, конечно же, поинтересовались, есть ли у сына премьера любимая девушка. На это Ашот улыбнулся и коротко ответил: «Нет». Пашинян-младший не захотел рассказать и о том, какой совет дал ему отец перед отправкой на сборный пункт. Он заявил, что «это очень личное».

Пашинян пришел к власти в результате бархатной революции. Предыдущий президент Армении Серж Саргсян ушел в отставку под давлением уличных демонстраций.

Пашинян возглавлял проевропейскую оппозицию. Придя к власти, он продолжает внешнеполитический курс своих предшественников, но изменил стиль управления страной, начал борьбу с коррупцией.