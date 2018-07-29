Главный миф о том, почему белорусские футболисты «не нужны в Европе» 2 Антон Рогач

29.07.2018, 16:35

Неужели белорусу так трудно пробиться в европейскую команду?

Белорусский футбол нынче страдает. Сборная заняла последнее место в квалификации к очередному топ-турниру, а звезды гаснут быстрее, чем зажигаются новые. Меньше стало и белорусов, которые играют в Европе. Намного меньше.

А в более-менее видных чемпионатах стран ЕС выступает и вовсе трое: Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Денис Поляков (АПОЭЛ, Кипр) и Ренан Брессан («Шавеш», Португалия). О топ-5 лигах речь вообще не идет.

Бытует мнение, что причины такой диспозиции кроются, главным образом, в отсутствии у белорусов гражданства Европейского союза. Об этом твердят многие. В частности, Алексей Легчилин не уехал из чемпионата Беларуси лишь из-за гражданства.

Действительно, во многих европейских чемпионатах есть лимит на легионеров. Но, по законодательству Евросоюза, этот термин не совсем совпадает с нашим. Ни одна футбольная федерация или лига в ЕС не имеет права ввести разные правила для граждан стран, входящих в ЕС. То есть лимит на легионеров в условной Бельгии не может распространяться ни на литовцев, ни на греков – это будет расценено как нарушение трудового законодательства (привет, КХЛ).

Так что лимиты распространяются на футболистов из стран, в ЕС не входящих. Тяжелее всего пробиться в чемпионаты Исландии, Словении и Болгарии – каждый клуб может пригласить до трех футболистов не из ЕС. Один из самых лайтовых лимитов в Австрии – до семи «неевропейцев! в заявке на чемпионат.

Но в большинстве чемпионатов защищают интересы национального футбола не лимитами на легионеров, а установленным минимальным количеством воспитанников клуба или страны. Такая система в Польше, Германии, Португалии, Румынии, Швеции, Бельгии и других странах.

Многие европейские клубы могут пригласить около пяти легионеров – почти половину состава. И футболисты со всего мира этим активно пользуются.

За первым примером далеко ходить не надо. В Украине яркие звезды и просто крепкие футболисты появляются еще с советских времен. И отдача есть – пусть даже южные соседи пока в ЕС не входят. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко выступают в АПЛ, Андрея Лунина недавно подписал «Реал», Евгений Коноплянка выступает в Бундеслиге. В чемпионате Бельгии Антон Сарока будет соперничать аж с восемью украинцами! Украинцы на Западе есть, а белорусов–нет. И дело, наверное, все-таки не в паспорте ЕС.

Но интереснее всего заглянуть, конечно, на Балканы. В Евросоюз не входят Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово, Албания и Македония. Однако футболисты из этих стран европейским клубам нужны.

Несмотря на лимит. Уйма балканцев играет в чемпионатах практически всех стран Евросоюза – и никакие паспорта им не помеха. Немало балканцев и в топ-5 лигах – около 10 боснийцев, примерно столько же албанцев, несколько черногорцев и македонцев. А Милот Рашица и Валон Бериша из почти двухмиллионного Косово выступают за «Вердер» и «Лацио».

Ну а сербы европейский футбол просто заполонили. Пять в АПЛ, шесть в Ла Лиге, полтора десятка в Серии А, четыре в Бундеслиге и столько же в Лиге 1. О чемпионатах более низкого уровня и говорить нечего.

Футбол в Украине или Сербии, безусловно, развит лучше нашего – с этим никто не спорит. Только тогда и причины, почему белорусские футболисты не нужны в Европе, нужно искать не в паспортах. По крайней мере, они виноваты не в первую очередь.

P.S. Косово указано отдельно от Сербии, так как его независимость признается абсолютным большинством стран ЕС и УЕФА.

Антон Рогач, «Трибуна»