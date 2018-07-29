закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Главный миф о том, почему белорусские футболисты «не нужны в Европе»

2
  • Антон Рогач
  • 29.07.2018, 16:35

Неужели белорусу так трудно пробиться в европейскую команду?

Белорусский футбол нынче страдает. Сборная заняла последнее место в квалификации к очередному топ-турниру, а звезды гаснут быстрее, чем зажигаются новые. Меньше стало и белорусов, которые играют в Европе. Намного меньше.

А в более-менее видных чемпионатах стран ЕС выступает и вовсе трое: Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Денис Поляков (АПОЭЛ, Кипр) и Ренан Брессан («Шавеш», Португалия). О топ-5 лигах речь вообще не идет.

Бытует мнение, что причины такой диспозиции кроются, главным образом, в отсутствии у белорусов гражданства Европейского союза. Об этом твердят многие. В частности, Алексей Легчилин не уехал из чемпионата Беларуси лишь из-за гражданства.

Действительно, во многих европейских чемпионатах есть лимит на легионеров. Но, по законодательству Евросоюза, этот термин не совсем совпадает с нашим. Ни одна футбольная федерация или лига в ЕС не имеет права ввести разные правила для граждан стран, входящих в ЕС. То есть лимит на легионеров в условной Бельгии не может распространяться ни на литовцев, ни на греков – это будет расценено как нарушение трудового законодательства (привет, КХЛ).

Так что лимиты распространяются на футболистов из стран, в ЕС не входящих. Тяжелее всего пробиться в чемпионаты Исландии, Словении и Болгарии – каждый клуб может пригласить до трех футболистов не из ЕС. Один из самых лайтовых лимитов в Австрии – до семи «неевропейцев! в заявке на чемпионат.

Но в большинстве чемпионатов защищают интересы национального футбола не лимитами на легионеров, а установленным минимальным количеством воспитанников клуба или страны. Такая система в Польше, Германии, Португалии, Румынии, Швеции, Бельгии и других странах.

Многие европейские клубы могут пригласить около пяти легионеров – почти половину состава. И футболисты со всего мира этим активно пользуются.

За первым примером далеко ходить не надо. В Украине яркие звезды и просто крепкие футболисты появляются еще с советских времен. И отдача есть – пусть даже южные соседи пока в ЕС не входят. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко выступают в АПЛ, Андрея Лунина недавно подписал «Реал», Евгений Коноплянка выступает в Бундеслиге. В чемпионате Бельгии Антон Сарока будет соперничать аж с восемью украинцами! Украинцы на Западе есть, а белорусов–нет. И дело, наверное, все-таки не в паспорте ЕС.

Но интереснее всего заглянуть, конечно, на Балканы. В Евросоюз не входят Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово, Албания и Македония. Однако футболисты из этих стран европейским клубам нужны.

Несмотря на лимит. Уйма балканцев играет в чемпионатах практически всех стран Евросоюза – и никакие паспорта им не помеха. Немало балканцев и в топ-5 лигах – около 10 боснийцев, примерно столько же албанцев, несколько черногорцев и македонцев. А Милот Рашица и Валон Бериша из почти двухмиллионного Косово выступают за «Вердер» и «Лацио».

Ну а сербы европейский футбол просто заполонили. Пять в АПЛ, шесть в Ла Лиге, полтора десятка в Серии А, четыре в Бундеслиге и столько же в Лиге 1. О чемпионатах более низкого уровня и говорить нечего.

Футбол в Украине или Сербии, безусловно, развит лучше нашего – с этим никто не спорит. Только тогда и причины, почему белорусские футболисты не нужны в Европе, нужно искать не в паспортах. По крайней мере, они виноваты не в первую очередь.

P.S. Косово указано отдельно от Сербии, так как его независимость признается абсолютным большинством стран ЕС и УЕФА.

Антон Рогач, «Трибуна»


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич