Лоукостеры в Беларуси: мечтать не вредно 29.07.2018, 16:45

Сможет ли аэропорт Гродно первым в стране принять лоукостеров?

27 июня стало известно, что предприятие «Белаэронавигация», которому принадлежит гродненский аэропорт, ведет переговоры с европейскими бюджетными авиакомпаниями, пишет Алеся Рудник.

Однако, всё началось с того, что в своём выступлении перед «белорусским парламентом» 24 апреля Александр Лукашенко выразил недовольство деятельностью белорусских авиакомпаний. Лукашенко возмутился отсутствием дешёвых рейсов из белорусских аэропортов, а также большой популярностью литовских, польских и украинских аэроузлов среди белорусских путешественников. Примечательно, что впервые столь наболевший для белорусов вопрос был озвучен на высшем уровне.

Для таких бюджетных авиакомпаний как Ryanair и Wizzair организация перелётов в аэропорт «Минск» невыгодна, поэтому белорусы покупают дешёвые авиабилеты из аэропортов соседних стран. Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» также не заинтересована в приходе лоукостеров на белорусский авиационный рынок. Таким образом, белорусам приходится выбирать между иностранными аэропортами или охотиться на редкие онлайн-распродажи в Belavia.

Почему белорусские аэропорты избегают лоукостеров?

Ввиду присутствия бюджетных авиакомпаний Ryanair и Wizzair в Литве, Польше и Украине, белорусы, как правило, летают в Европейский Союз дешёвыми рейсами из Вильнюса, Варшавы или Киева. Особой популярностью пользуются летние рейсы на средиземноморские курорты. Так, за последние несколько лет белорусы составили более 10% пассажиропотока вильнюсского аэропорта. С приходом лоукостера Wizzair в Украину в 2008 году, белорусы стали значительно чаще летать из Киева.

Белорусские власти не могли не отметить популярность аэропортов соседних стран среди белорусов и падение прибыли минского аэропорта как следствие. Однако, выбор иностранных аэропортов частично связан с ценовой политикой «Белавиа». Ещё в 2012 году бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович предупреждал, что неэффективная тарифная политика белорусских авиакомпаний подтолкнёт белорусов к выбору аэропортов соседних стран. Уже в 2015 году белорусские аэропорты потеряли порядка 15 миллионов долларов, проиграв конкуренцию «воздушным хабам» Польши и Украины, пишет БелаПАН.

Руководство Национального аэропорта «Минск» утверждает, что деятельность лоукостеров не соответствуют белорусским стандартам. К примеру, аэропорт «Минск» не разрешает дополнительные сборы за багаж. Однако некоторые эксперты полагают, что руководство «Белавиа» стремится избежать конкуренции с другими авиакомпаниями, способными значительно снизить цены на белорусском авиационном рынке. Кроме того, минский аэропорт имеет достаточно большой поток транзитных пассажиров, чтобы испытывать беспокойство из-за утраченных белорусских клиентов.

Дивиденды от конфликтов в соседних странах для «Белавиа»

Конфликт между Россией и Украиной привёл к сокращению воздушных сообщений между двумя странами, таким образом превратив минский аэропорт в важный транзитный пункт для путешественников из воюющих стран. Руководство аэропорта «Минск» признаёт, что порядка половины всех транзитных пассажиров вылетает из России или Украины. В результате «Белавиа» увеличила количество рейсов в Одессу, Харьков и Львов.

Схожая ситуация возникла из-за российско-грузинского конфликта, когда «Белавиа» увеличила количество рейсов в Грузию в 2008 году. Ввиду роста числа транзитных пассажиров, а также белорусских туристов, желающих посетить Грузию, решение «Белавиа» оказалось весьма своевременным.

В преддверии летнего сезона 2018 года «Белавиа» ожидала, что Тбилиси и Батуми останутся популярными направлениями среди белорусов и повысила цены до 400 евро за обратный рейс. Однако вместо того, чтобы приобретать дорогие билеты от «Белавиа», белорусы стали искать рейсы в Грузию из соседних стран, а также покупать автобусные туры из Минска, по сообщению портала vandrouki.by.

Безвизовый режим и неиспользованный потенциал областных аэропортов

После введения пятидневного безвизового режима белорусские авиакомпании ещё меньше стали заинтересованы в организации недорогих рейсов. Поскольку прибытие в аэропорт «Минск» является одним из основных условий безвизового пребывания в Беларуси, белорусские авиакомпании получают непосредственную выгоду. В частности, положение «Белавиа», полностью государственной авиакомпании, стало ещё более оптимистичным из-за увеличения притока туристов. Так, более 80 000 иностранцев посетили Беларусь в 2017 году в рамках пятидневного безвизового режима.

Тем не менее, приток туристов в Беларусь может увеличится, если государство включит областные аэропорты в схему, применяемую к аэропорту «Минск». С января 2018 лишь аэропорты Бреста и Гродно могут принимать туристов в рамках безвизового режима. Совместно аэропорты в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске и Могилёве обслуживают всего 100 000 человек в год. Аэропорты Гродно и Бреста предлагают только несколько рейсов в Россию, Черногорию, Болгарию и Турцию.

Инвестиции в развитие региональных аэропортов, а также расширение безвизовой зоны не только привлечет большее количество туристов, но и увеличит прибыль от коротких рейсов. Дешевые рейсы в Литву и Польшу из белорусских областных аэропортов могут стать их основным источником дохода, учитывая популярность этих направлений.

В заключение, привлечение лоукостеров в областные аэропорты неизбежно привело бы к усилению конкуренции между авиакомпаниями, а также улучшению качества обслуживания пассажиров. В случае потери монополии на короткие рейсы «Белавиа» могла бы сконцентрироваться на дальних и транзитных рейсах. Безусловно, руководство белорусских авиакомпаний может и дальше сдерживать конкуренцию со стороны бюджетных авиакомпаний, однако больше выиграют от этого лишь соседние страны.