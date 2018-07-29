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Брестчане в очередной раз вышли на акцию протеста против АКБ

  • 29.07.2018, 16:57

Поводом для встречи стало задержание блогера Сергея Петрухина.

Около 50 противников строительства аккумуляторного завода собрались на площади Ленина в Бресте, сообщает «Радыё Свабода».

Инцидентов и задержаний не было. Поводом для встречи стало очередное задержание в минувшую пятницу блогера Сергея Петрухина и предстоящий 30 июля суд над ним.

ФОто: svaboda.org

27 июля, когда Петрухин выходил из дома, к нему подошли сотрудники милиции и заявили, что им нужно осмотреть его квартиру. Блогер отказался, потому что ему не объяснили, на каких основаниях он должен пустить их в квартиру.

Его задержали и повезли в Ленинский РОВД. 24 июля заказным письмом Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета - на него завели уголовное дело за оскорбление. Сам блогер не может сказать, с чем связано это дело. Петрухин последнее время снимает много видео на тему протестов против строительства аккумуляторного завода. 12 мая в его доме провели обыск, изъяли компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи ему не вернули до сих пор.

Участники встречи обсуждали также рассмотрение 31 июля кассационной жалобы на решение Экономического суда Брестской области, который в конце июня удовлетворил иск ООО «АйПауэр», который строит аккумуляторный завод, к блоггерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, никаких инцидентов во время сегодняшней встречи не произошло. За ней традиционно наблюдали сотрудники милиции.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест».

Строит предприятие ООО «АйПауэр» - резидент СЭЗ. Подрядчик - китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцовых-кислотных аккумуляторных батарей.

Местные жители считают, что предприятие угрожает их здоровью. Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье с 25 февраля.


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