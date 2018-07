«Три билборда на границе Александрии, Шкловский район» Дмитрий Растаев

Есть ли у белорусского кино «оскаровские» перспективы.

Минувшая неделя подарила отечественным кинолюбам две новости - приятную и пикантную. Новость приятная: на кинофестивале в Марселе фильм «Завтра» мозырянки Юлии Шатун был удостоен аж четырех наград. Новость пикантная: американская киноакадемия зарегистрировала-таки белорусский оскаровский комитет. Худрук «Беларусьфильма» Игорь Поршнев - он же инициатор комитета - показал журналистам документ о том, что комитет утвержден и может отправить заявку с выдвижением фильма от Беларуси. Предполагается, что первой удочкой, закинутой на престижную премию, будет лента «Хрусталь» американской минчанки Дарьи Жук, уже заявившая о себе на европейских фестивалях.

«Станет ли лето-2018 началом нового качественного прорыва белорусского кино?» - тут же задалась вопросом газета «СБ», улетая мечтами в «хрустальное завтра». Время, конечно, покажет, но уже сегодня - анализируя прошлое и настоящее нашего кинематографа - можно делать прогнозы на ближайшее будущее.

«Я тэбе адын умный вещь скажу, но только ты не обижайся», - предупреждал герой культовой комедии, прежде чем рубануть правду-матку. Так вот не обижайтесь, ребята, но пикантность ситуации в том, что оскаровский комитет сегодня уместен в Беларуси не больше, чем авианосец в Чижовском водохранилище. «Оскар», конечно, не Канны, но там тоже ценят умное, актуальное, провокационное кино. Особенно в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», где нужно быть не просто лучшим, но best of the best. А много ли такого наснимали в последние годы наши киношники?

Даже с рядовым, не фестивальным кино дела у нас обстоят ни в Узду, ни в Красную Нарнию. В 2016г. «Беларусьфильм» поставил антирекорд, из двух запланированных лент, справившись лишь с одной - кондово-патриозными «Следами на воде». В ноябре прошлого года Минкульт заявил, что увеличит финансирование кинопроизводства на 80%, но на что будут потрачены эти средства? На очередные «Следы», которые к «Оскару» не подпустят и на щелчок хлопушки?

Десять лет назад, общаясь с работниками «Беларусьфильма», гарант отечественной стабильности выдал сакраментальное: «Если бы крестьяне так работали, как вы, так все бы с голоду поумирали». Казалось бы, после такого разноса студийцы должны были бы снять если не «Лу-Лу-лэнд», то уж «Три билборда на границе Александрии, Шкловский район» как минимум. Ан, фиг там. В итоге на «Оскар» выдвигается лента, снятая нашей американской землячкой (пусть и в автохтонных локациях), к которой «Беларусьфильм» постольку-поскольку.

Можно, конечно, натянуть розовые линзы и, как в известном монологе Романа Карцева, заявить: не-не, у нас будет лучше, иначе шо уж тут уж. Но у людей, понимающих всю серьёзность положения, это вызовет смех не меньший, чем у публики, аплодирующей Карцеву.

Мы живем в стране, которую не так давно ошарашили проектом указа «О некоторых вопросах производства фильмов на территории Республики Беларусь и стимулирования развития кинематографа», разрешающем осуществлять кинопроизводство лишь «при наличии удостоверения, выдаваемого Министерством культуры или уполномоченной им организацией».

В стране, где запретили к показу ленту «Яичница по-белорусски» на том основании, что она де «содержит антиэстетические сцены жестокости, а также представленные отношения между людьми наводят на мысль об одномерной антигуманной жизненной позиции», хотя под это основание - в его чиновничьей трактовке - половину современного кино подвести можно, особенно фестивального.

Наконец, это страна, где на съемках эпизода об известных событиях участникам массовки запретили скандировать «Жыве Беларусь!» и велели бубнить «Что-то не так».

Ну и с чего вдруг здесь будет лучше? Как в такой атмосфере и с такими подходами снимать фильмы, способные удивлять американскую киноакадемию? Ладно, какое-то время побарахтаемся за счет земляков-эмигрантов, но что будет делать комитет, когда эмигранты иссякнут?

Какую-то творческую движуху, попадающую под дефиниции «умное» и «актуальное», ведут сегодня независимые энтузиасты, снимающие за копейки на коленке. Влада Сенькова, Евгений Куренчанин, Никита Лаврецкий, та же Юлия Шатун… Каждый из них по-своему интересен, но это пока не оскаровский размах. Максимум Sundance.

Так что созданный комитет - это, конечно, понтовый, но совершенно бессмысленный пока прибамбас. Игрушка для взрослых. Хотя… Когда кино нет, а комитет по его выдвижению есть - это да, очень даже по-белорусски: и видимость создана, и люди при деле. А если выдвиженцы начнут пролетать мимо «Оскара», как чайки над Гудзоном, это всегда можно свалить на хрестоматийное «нас душаць» - благо, есть опыт «Евровидения».

Ребята, давайте лучше признаем горькую истину: пока в нашем Лу-Лу-лэнде царит то, что царит, кино, достойное «Оскара», не может появиться здесь в принципе. Государство не вытянет его в силу идеологических закавык, энтузиасты - в силу экономических. Вся надежда на юных и талантливых, которые уедут отсюда и будут двигать наше кино из-за бугра. Ибо в болоте отечественной «стабильности» свободные движения затруднительны.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»