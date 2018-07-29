В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы 1 29.07.2018, 17:16

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Российские власти испугались протестов.

В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы. Среди задержанных глава Либертарианской партии Сергей Бойко и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанова, пишет в твиттере пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд. Кроме того, задержан ведущий митинга Михаил Чичков, сообщает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный с городскими властями митинг против повышения пенсионного возраста. По официальным оценкам, в нем принимают участие около двух с половиной тысяч человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главного управления полиции по Москве. По оценке "Белого счетчика", в митинге приняли участие шесть тысяч человек.

После митинга меня и организаторов задержали на выходе. Основания не говорят, но я подозреваю, чтл господин Черников обиделся на то, что мы раскопали тумбочки за 200 000 рублей, которые закупает департмент противодействия митингам в Москве pic.twitter.com/ZCgb5XbqDs — Олег Степанов (@olsnov) 29 июля 2018 г.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального, который присутствует на митинге.

Фото" AFP

Собравшиеся скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти. На акции выступают представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты.

Как сообщает телеканал "Дождь", помимо повышения пенсионного возраста, на митинге выступали против повышения НДС, цен на бензин и таможенных пошли на интернет-товары.

На сцене выступили, в частности, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, активист партии Михаил Светов, политик Владимир Милов, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, муниципальный депутат Константин Янкаускас.