«Неделю не могу открыть окно, их просто полчища!» 7 29.07.2018, 17:25

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Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Минчане рассказывают, как страдают от живущих на растениях вредителей.

– Я живу в Октябрьском районе и уже неделю не проветриваю квартиру, – позвонила в редакцию «Комсомолки» читательница Лидия Михайловна. – Только приоткрою окно – лезут в квартиру целым роем. Утром еще ничего, пять-десять можно прихлопнуть, но вечером просто спасу нет. Они ползают по экрану телевизора, лезут в лицо, не дают спать. Больше нет сил терпеть, узнайте, что это за жучки!

Как выяснилось, такая же проблема есть и в Партизанском районе. Минчанин сфотографировал надоедливых мушек, и опознал по картинкам в интернете: оказалось, это тополевая моль.

– Яна не перашкаджала мне да таго моманту, пакуль не пачалі гуртавацца каля майго акна. Не дапамагла нават маскітная сетка. За вечар атрымоўвалася так, што я забіваў каля 10 моляў. Пасля пачаў сачыць за дрэвамі і паглядзеў, што яны паелі ўсе таполі і перайшлі на каштаны. Самай вялікай праблемай аказалася пазбаўленне ад іх: у інтэрнэце няма ніякай канкрэтыкі! Я купляў сродкі супраць іх, але не дапамагло. У выніку я проста зачыняў увечары вокны і чакаў, калі не будзе парыць, і яны знікнуць.

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Откуда эти насекомые взялись в городе в таком количестве?

– Судя по описанию, минчан беспокоит минирующая тополевая моль-крошка, – предполагает ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, кандидат географический наук Людмила Кравчук. – В природе существует более 30 видов молей-крошек (березовые, грабовые, осиновые, ольховые, тополевые, яблоневые и другие), и конкретный вид определяется по особенностям анатомии, жизненного цикла, форме мины на листьях, породе дерева и другим показателям.

Для человека тополевая моль не опасна. У бабочки моли нет ротовой полости, она ничего не грызет – ее задача отложить яйца. Живет моль меньше двух суток. Она откладывает яйца в листья. Личинки, которые из них появляются, выедают мягкую часть листа, создавая ходы - мины. Эти повреждения приводят к ослаблению и часто к гибели растений. После массового выхода из мин взрослых особей цикл повторяется.

– Почему их так много? Откуда они взялись?

– Есть несколько факторов. Первый – наличие деревьев подходящей породы, к которой они приспособлены. Сплошные посадки одной породы - более благоприятные условия для размножения. Второй – метео-климатические условия: продолжительные засухи в определенной фазе развития. Скорее всего, в этом году такое интенсивное развитие спровоцировала майско-июньская засуха.

Один из способов борьбы в вредителями – удаление опавшей листвы: во-первых, с ней опадают личинки, яйца, куколки, во-вторых, уменьшается кормовая база. Возможна и обработка растений специальными препаратами. Для снижения дискомфорта, можно попробовать обработать противомоскитную сетку на окнах водой, в крайнем случае – аэрозолями, которые используют против домашней моли.

Полностью избавиться от моли самостоятельно, без помощи жилищно-инженерных служб, к сожалению, не получится.

– Эффект присутствия насекомых может быть приглушен после обработки деревьев специальным средством, разрешенным для применения в городских условиях, - говорит руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова. – Но для проведения обработки минимум сутки должна стоять солнечная сухая погода. В дождь она не производится.

– Куда писать, чтобы деревья обработали?

– Напрямую к нам могут обращаться организации, если у них есть такая проблема. Физические лица – к специалистам ЖЭСов и ЖРЭО. Кроме химической обработки они могут уменьшить крону деревьев, и молодая листва будет меньше подвержена воздействию насекомых.