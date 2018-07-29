Видеохит: Японец играет музыкальные произведения на редиске и морковке

Видеохит: Японец играет музыкальные произведения на редиске и морковке2
- 29.07.2018, 17:35
Флейту или окарину можно сделать из любого овоща на грядке.
Дзюндзи Кояма мастерит духовые музыкальные инструменты из овощей и фруктов. Уникальному хобби преподавателя младших классов уже 11 лет, сообщает «Вокруг света».
Его овощные флейты и дудочки звучат почти также, как и профессиональные музыкальные инструменты.
Послушайте, как звучит белый редис:
А теперь брокколи и батат:
А вот флейта из морковки под аккомпанимент фортепиано:
Окарина из дыни:
И даже у капусты есть голос: