Видеохит: Японец играет музыкальные произведения на редиске и морковке 2 29.07.2018, 17:35

Флейту или окарину можно сделать из любого овоща на грядке.

Дзюндзи Кояма мастерит духовые музыкальные инструменты из овощей и фруктов. Уникальному хобби преподавателя младших классов уже 11 лет, сообщает «Вокруг света».

Его овощные флейты и дудочки звучат почти также, как и профессиональные музыкальные инструменты.

Послушайте, как звучит белый редис:

А теперь брокколи и батат:

А вот флейта из морковки под аккомпанимент фортепиано:

Окарина из дыни:

И даже у капусты есть голос: