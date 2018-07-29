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Видеохит: Японец играет музыкальные произведения на редиске и морковке

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  • 29.07.2018, 17:35

Флейту или окарину можно сделать из любого овоща на грядке.

Дзюндзи Кояма мастерит духовые музыкальные инструменты из овощей и фруктов. Уникальному хобби преподавателя младших классов уже 11 лет, сообщает «Вокруг света».

Его овощные флейты и дудочки звучат почти также, как и профессиональные музыкальные инструменты.

Послушайте, как звучит белый редис:

А теперь брокколи и батат:

А вот флейта из морковки под аккомпанимент фортепиано:

Окарина из дыни:

И даже у капусты есть голос:


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