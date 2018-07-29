закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Times: Катар устроил кампанию черного пиара во время борьбы за ЧМ-2022

2
  • 29.07.2018, 17:47
  • 1,148

Доха нарушила правила ФИФА.

Катар нарушил правила ФИФА, организовав секретную кампанию «черных операций» против своих соперников, конкурировавших в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет The Sunday Times. При этом издание ссылается на информацию осведомителя, который работал с заявкой этой страны на проведение чемпионата, сообщает РБК.

Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение редакции, катарский комитет по организации чемпионата платил фирме по связям с общественностью и бывшим агентам ЦРУ, которые должны были организовать пропагандистскую кампанию против основных претендентов в конкурсе. «Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа платила PR-фирме и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет газета.

Стратегия кампании была разработана нью-йоркской фирмой Brown Lloyd Jones (BLJ), которая сейчас называется BLJ Worldwide. Целью компании было создать впечатление, что в странах-конкурентах нет широкой общественной поддержки проведения чемпионата мира по футболу, а такая поддержка является одним из основных требований ФИФА к странам-претендентам.

Издание отмечает, что организация такой кампании является грубым нарушением правил ФИФА, которые требуют воздерживаться от «письменных или устных заявлений любого рода, неблагоприятных или каких-либо иных, о заявках или кандидатах от любой другой страны — члена ассоциации».

Так, например, один из профессоров получил $9 тыс. за написание доклада об огромных экономических издержках чемпионата мира в США, а затем этот доклад был распространен в международных СМИ.

В одном из писем, предоставленных информатором, содержится отчет, который в мае 2010 года президент BLJ Майкл Хольцман направил Ахмаду Нимеху, старшему советнику команды Катара на конкурсе. Письмо под названием «Стратегия» начиналось словами: «В течение последних четырех месяцев мы провели обширную кампанию, направленную на подрыв образа стран-конкурентов на ЧМ 2018/2022, особенно Австралии и США».

Затем в сообщении были перечислены действия, которые осуществила фирма в рамках этой стратегии. Среди них привлечение журналистов и блогеров, а также видных общественных деятелей, в результате которого в прессе появились десятки статей с негативной оценкой перспектив проведения чемпионата мира по футболу, составление отчетов и докладов с негативной оценкой влияния чемпионата на экономику и другие действия.

«Мы наняли группу американских учителей физкультуры, попросили их конгрессмена законодательно запретить проведение Кубка мира в США на том основании, что деньги, потраченные на футбольный турнир, могут быть лучше использованы для финансирования спорта в средней школе», — говорилось в одном из пунктов.

Кроме того, в рамках кампании были организованы акции протеста, в том числе с участием студентов в Австралии.

Катарская сторона все обвинения отрицает, пишет газета, и заявляет, что в ходе конкурса действовала в строгом соответствии с правилами ФИФА.

Весной 2015 года в ФИФА разгорелся крупнейший коррупционный скандал. В Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве. Расследование, которое касалось возможной коррупции при выборе стран — хозяек чемпионата мира 2018 и 2022 годов, начали тогда ФБР и прокуратура США.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич