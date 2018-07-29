Times: Катар устроил кампанию черного пиара во время борьбы за ЧМ-2022 2 29.07.2018, 17:47

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Доха нарушила правила ФИФА.

Катар нарушил правила ФИФА, организовав секретную кампанию «черных операций» против своих соперников, конкурировавших в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, пишет The Sunday Times. При этом издание ссылается на информацию осведомителя, который работал с заявкой этой страны на проведение чемпионата, сообщает РБК.

Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение редакции, катарский комитет по организации чемпионата платил фирме по связям с общественностью и бывшим агентам ЦРУ, которые должны были организовать пропагандистскую кампанию против основных претендентов в конкурсе. «Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа платила PR-фирме и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет газета.

Стратегия кампании была разработана нью-йоркской фирмой Brown Lloyd Jones (BLJ), которая сейчас называется BLJ Worldwide. Целью компании было создать впечатление, что в странах-конкурентах нет широкой общественной поддержки проведения чемпионата мира по футболу, а такая поддержка является одним из основных требований ФИФА к странам-претендентам.

Издание отмечает, что организация такой кампании является грубым нарушением правил ФИФА, которые требуют воздерживаться от «письменных или устных заявлений любого рода, неблагоприятных или каких-либо иных, о заявках или кандидатах от любой другой страны — члена ассоциации».

Так, например, один из профессоров получил $9 тыс. за написание доклада об огромных экономических издержках чемпионата мира в США, а затем этот доклад был распространен в международных СМИ.

В одном из писем, предоставленных информатором, содержится отчет, который в мае 2010 года президент BLJ Майкл Хольцман направил Ахмаду Нимеху, старшему советнику команды Катара на конкурсе. Письмо под названием «Стратегия» начиналось словами: «В течение последних четырех месяцев мы провели обширную кампанию, направленную на подрыв образа стран-конкурентов на ЧМ 2018/2022, особенно Австралии и США».

Затем в сообщении были перечислены действия, которые осуществила фирма в рамках этой стратегии. Среди них привлечение журналистов и блогеров, а также видных общественных деятелей, в результате которого в прессе появились десятки статей с негативной оценкой перспектив проведения чемпионата мира по футболу, составление отчетов и докладов с негативной оценкой влияния чемпионата на экономику и другие действия.

«Мы наняли группу американских учителей физкультуры, попросили их конгрессмена законодательно запретить проведение Кубка мира в США на том основании, что деньги, потраченные на футбольный турнир, могут быть лучше использованы для финансирования спорта в средней школе», — говорилось в одном из пунктов.

Кроме того, в рамках кампании были организованы акции протеста, в том числе с участием студентов в Австралии.

Катарская сторона все обвинения отрицает, пишет газета, и заявляет, что в ходе конкурса действовала в строгом соответствии с правилами ФИФА.

Весной 2015 года в ФИФА разгорелся крупнейший коррупционный скандал. В Цюрихе по запросу США были арестованы несколько чиновников ФИФА по подозрению во взяточничестве. Расследование, которое касалось возможной коррупции при выборе стран — хозяек чемпионата мира 2018 и 2022 годов, начали тогда ФБР и прокуратура США.