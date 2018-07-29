закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Милиция прогнала уличных музыкантов с пешеходной Комсомольской

12
  • 29.07.2018, 17:51
  • 1,704

Кто-то написал жалобу на «громкую музыку».

Директор маникюрного салона «Сороки» Ксения Федорова опубликовала в Facebook пост, где рассказала, что милиционеры прогнали уличных музыкантов с пешеходной улицы, пишет kyky.org.

«Ну вот, открыли Пешеходную Комсомольскую и начали люди ходить. И стало хорошо, не смотря на некоторые «неприятности» с ливневкой. И стали выходить уличные музыканты и живые скульптуры .И увидел бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. Но потом пришла милиция (ОМОН или какихтам ) и стала прогонять музыкантов. А парнишку, которого мы не успели снять, (пел просто фантастически) даже задержали. Прохожие, и даже одна из наших клиенток и администратор выбежали на улицу и стали спрашивать « за что задерживаете?». «Тихо нам тут» – ответ. Кто и как принимает решение на «дозвол»? Что необходимо сделать и к кому обратиться?»

Мы связались с Ксенией, чтобы уточнить детали события, она сказала, что лично при «разгоне» не присутствовала. Подробности уточнила администратор салона Анастасия: «Это было в пятницу вечером, 27 числа. Музыканты играли, пели в микрофон, может быть, было слишком громко. Скопилось много людей, все их слушали. Потом подошли сотрудники и сказали музыкантам: «На вас поступила жалоба, просим собраться и уйти». Люди стали возмущаться, мол, а что здесь такого, милиционеры отвечали про «поступила жалоба».

Осталось выяснить, кому в центре пешеходной улицы в пятницу вечером мешали уличные музыканты.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич