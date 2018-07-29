Милиция прогнала уличных музыкантов с пешеходной Комсомольской 12 29.07.2018, 17:51

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Кто-то написал жалобу на «громкую музыку».

Директор маникюрного салона «Сороки» Ксения Федорова опубликовала в Facebook пост, где рассказала, что милиционеры прогнали уличных музыкантов с пешеходной улицы, пишет kyky.org.

«Ну вот, открыли Пешеходную Комсомольскую и начали люди ходить. И стало хорошо, не смотря на некоторые «неприятности» с ливневкой. И стали выходить уличные музыканты и живые скульптуры .И увидел бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. Но потом пришла милиция (ОМОН или какихтам ) и стала прогонять музыкантов. А парнишку, которого мы не успели снять, (пел просто фантастически) даже задержали. Прохожие, и даже одна из наших клиенток и администратор выбежали на улицу и стали спрашивать « за что задерживаете?». «Тихо нам тут» – ответ. Кто и как принимает решение на «дозвол»? Что необходимо сделать и к кому обратиться?»

Мы связались с Ксенией, чтобы уточнить детали события, она сказала, что лично при «разгоне» не присутствовала. Подробности уточнила администратор салона Анастасия: «Это было в пятницу вечером, 27 числа. Музыканты играли, пели в микрофон, может быть, было слишком громко. Скопилось много людей, все их слушали. Потом подошли сотрудники и сказали музыкантам: «На вас поступила жалоба, просим собраться и уйти». Люди стали возмущаться, мол, а что здесь такого, милиционеры отвечали про «поступила жалоба».

Осталось выяснить, кому в центре пешеходной улицы в пятницу вечером мешали уличные музыканты.