«Надоел беспредел! Позор президенту-непричемышу!»
- 29.07.2018, 17:58
- 3,178
Народ был злой и настроен решительно.
Прошедший сегодня на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ, однозначно удался. Несмотря на жаркий выходной и летний-дачный сезон народа было много – «Белый счетчик» насчитал более 12 тысяч человек; и это при тотальном отсутствии публичной политики!
Народ был злой и настроен решительно, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед»
Что главное? Социально-экономические требования («Нет социальному террору власти против собственного народа!» и «Нет пенсионной реформе!») уступают место политическим требованиям («Антинародное правительство в отставку!» и «Пора менять власть!» «Надоел беспредел! Позор президенту-непричемышу!»). Такими темпами технологи АП доиграются до конкретных политических требований насчет отставки конкретного первого лица.
Но самое интересное, что вся эта движуха разворачивается летом, в период политического затишья; именно на отпуска и дачи надеялась власть, когда принимали этот драконовский закон, но, как обычно бывает, просчитались.
Напомним, что не за горами и единый день голосования 9 сентября! Это же насколько надо быть угашенными, чтобы запускать пенсионную реформу перед региональными выборами? В АП хотят массового протестного голосования по регионам?
Столица, конечно, пока еще живет жирно, но вот в регионах народ бедствует и очень злится на власть – протест может вспыхнуть на ровном месте; и никакие показные порки и увольнения губернаторов не помогут.