«Надоел беспредел! Позор президенту-непричемышу!» 29.07.2018, 17:58

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Фото: vl.ru

Народ был злой и настроен решительно.

Прошедший сегодня на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ, однозначно удался. Несмотря на жаркий выходной и летний-дачный сезон народа было много – «Белый счетчик» насчитал более 12 тысяч человек; и это при тотальном отсутствии публичной политики!

Народ был злой и настроен решительно, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед»

Что главное? Социально-экономические требования («Нет социальному террору власти против собственного народа!» и «Нет пенсионной реформе!») уступают место политическим требованиям («Антинародное правительство в отставку!» и «Пора менять власть!» «Надоел беспредел! Позор президенту-непричемышу!»). Такими темпами технологи АП доиграются до конкретных политических требований насчет отставки конкретного первого лица.

Но самое интересное, что вся эта движуха разворачивается летом, в период политического затишья; именно на отпуска и дачи надеялась власть, когда принимали этот драконовский закон, но, как обычно бывает, просчитались.

Напомним, что не за горами и единый день голосования 9 сентября! Это же насколько надо быть угашенными, чтобы запускать пенсионную реформу перед региональными выборами? В АП хотят массового протестного голосования по регионам?

Столица, конечно, пока еще живет жирно, но вот в регионах народ бедствует и очень злится на власть – протест может вспыхнуть на ровном месте; и никакие показные порки и увольнения губернаторов не помогут.