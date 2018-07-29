закрыть
29 июля 2018, воскресенье, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Битва за урожай» проиграна?

4
  • 29.07.2018, 18:05
  • 2,721

Урожай зерновых будет хуже прошлогоднего.

Судя по первым сообщениям, урожай зерна в этом году будет хуже, чем в прошлом году. Так, на первых обмолоченных 28% полей Минщины урожайность составила 30,4 ц гектара. Для сравнения - в прошлом году, по данным Белстата, средняя урожайность на Минщине по результату была 34,9 ц / га, или почти на 15% меньше, пишет nn.by,

Общий сбор зерновых и зернобобовых в 2017 году, по данным Белстата, составил 7,99 млн тонн.

На урожай влияет погода. В этом году жаркий и сухой май воздействовал на зерновые культуры негативно. Особенно пострадал от суши юг Беларуси.

В 2017 году в Беларуси средняя урожайность зерновых составила 33,2 центнеров с гектара. Для сравнения: в Украине в том же году она была 42,3 центнера с гектара, в Литве - 40, в Польше - 42 центнера с гектара.

Литва в 2017 году собрала 6,3 млн тонн зерновых. В этом году наши соседи прогнозируют урожай на 13% ниже.

Все страны региона сильно улучшили агротехнику и урожайность за последние годы. Так, в период 1990-1995 годов в Польше урожайность зерна составляла 23-31 ц с гектара, в Литве - 18-21 ц, в Украине - 25-33 центнера, в Беларуси - 21-28 ц.

В то же время за последние 5 лет, 2012-2017, средняя урожайность в Литве составляла от 35 до 46 ц с га, в Украине - от 32 до 47 ц, в Польше - от 37 до 43 ц, а в Беларуси - от 30 до 37 центнеров с гектара в разные годы в зависимости от климатических условий.

В трех наших странах-соседях сельское хозяйство - в частных руках. В Беларуси она остается под контролем государства и имеет важное значение для пропаганды.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич