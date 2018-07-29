«Битва за урожай» проиграна? 4 29.07.2018, 18:05

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Урожай зерновых будет хуже прошлогоднего.

Судя по первым сообщениям, урожай зерна в этом году будет хуже, чем в прошлом году. Так, на первых обмолоченных 28% полей Минщины урожайность составила 30,4 ц гектара. Для сравнения - в прошлом году, по данным Белстата, средняя урожайность на Минщине по результату была 34,9 ц / га, или почти на 15% меньше, пишет nn.by,

Общий сбор зерновых и зернобобовых в 2017 году, по данным Белстата, составил 7,99 млн тонн.

На урожай влияет погода. В этом году жаркий и сухой май воздействовал на зерновые культуры негативно. Особенно пострадал от суши юг Беларуси.

В 2017 году в Беларуси средняя урожайность зерновых составила 33,2 центнеров с гектара. Для сравнения: в Украине в том же году она была 42,3 центнера с гектара, в Литве - 40, в Польше - 42 центнера с гектара.

Литва в 2017 году собрала 6,3 млн тонн зерновых. В этом году наши соседи прогнозируют урожай на 13% ниже.

Все страны региона сильно улучшили агротехнику и урожайность за последние годы. Так, в период 1990-1995 годов в Польше урожайность зерна составляла 23-31 ц с гектара, в Литве - 18-21 ц, в Украине - 25-33 центнера, в Беларуси - 21-28 ц.

В то же время за последние 5 лет, 2012-2017, средняя урожайность в Литве составляла от 35 до 46 ц с га, в Украине - от 32 до 47 ц, в Польше - от 37 до 43 ц, а в Беларуси - от 30 до 37 центнеров с гектара в разные годы в зависимости от климатических условий.

В трех наших странах-соседях сельское хозяйство - в частных руках. В Беларуси она остается под контролем государства и имеет важное значение для пропаганды.